Андрей Саносян: "Нижегородский бизнес не просто гибкий и адаптивный, он очень патриотичный" Экономика

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в программе "Герои Волги" рассказал о посевной, инвестициях и ситуации в промышленности.

- Я как выпускник Сельхозакадемии всегда интересуюсь посевной, переживаю за сельское хозяйство региона. Вы знаете, что у нас область неустойчивого земледелия. Посевная завершилась, но условия были непростые. Рассчитываем на какой-то урожай?

- Конечно, рассчитываем. Условия во время посевной были непростые. Те даты, которые изначально планировали, сдвинулись недели на 2–2,5. Основная причина – погодные условия. Дожди, затяжная весна. Но тем не менее, мы посевную завершили. Все хозяйства выполнили свою работу достойно.

Важно, несмотря на то, что была такая весна, никто не терял силу духа, смотрели с оптимизмом. Кроме того, с учетом эпидситуации тоже были свои сложности. Посевную завершили вовремя. Предполагаем, что урожай будет на уровне прошлого года. Планируем 1,2 млн тонн зерновых собрать.

- В апреле-мае говорили о том, что в сельском хозяйстве проблемы с оборотными средствами на ГСМ. Как удалось решить эту проблему, в ручном режиме?

- Можно сказать, что, да! Но и системно решали ряд вопросов. Господдержку предприятиям оказали достаточно серьезную. Было несколько источников финансирования: федеральные и региональные деньги, банковские кредиты с пониженной ставкой, Фонд развития АПК, который также выдаёт займы под 1%. По этой программе выдали более 300 млн рублей. Кроме того, выделялись краткосрочные деньги, которые идут именно на посевную.

- Маленькие фермеры – люди с проактивной позицией и желанием созидать, которые часто сталкиваются с крупными сетями, предпочитающих забирать продукцию у тех предприятий, производящих ее индустриально. Мелкие фермеры жалуются на сбыт своей продукции. Есть ли какое-то решение для фермеров Нижегородской области?

- Во-первых, первые дни кризисной ситуации показали уязвимость крупных сетей от нерегиональных производителей. Много товаров в полок магазинов пропали. Тогда встречались с региональными представителями сетей, заместили тогда производителей из других регионов местными.

Нашим мелким сельхозпроизводителям на уровне области будем помогать. Торговые сети просят объемы и графики поставок. Здесь нашим нужно помочь. Мы уверены, что правильная кооперация нескольких фермеров, которые не могут в сети зайти сами по себе, нужно помогать. Это одна из задач - организация правильной цепочки. Как работать с сетями, мы понимаем. Это не уникальная ситуация. Многие регионы правильно выстраивают отношения с сетями, тем самым добиваясь 50-70% товаров местных производителей на полках в магазинах.

Первое, что я сделал, прошелся по магазинам, смотрел производителей. Важно не только наличие товаров на полках, но и правильное позиционирование местных производителей в торговых сетях.

- Без инвестиций - нет будущего, в том числе, и в сельском хозяйстве. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин каждый раз говорит об этом, пытаясь создавать климат для инвесторов. В сельском хозяйстве есть интересные инвестпроекты?

- Ответ разделю на три части. Первое – предприятия, который сейчас занимаются реконструкцией. Реконструируются фермы более чем на 6 тысяч голос.

Кроме того, есть ряд проектов, связанных с приходом новых игроков. Ожидаем новых переработчиков сельхозпродукции. На Бору появился новый тепличный комплекс, скоро будет ещё один на юго-востоке области. И тот и другой – серьезные игроки – ГК "Рост", которые уже и в других регионах реализовали свои инвестиционные проекты.

Каждый тепличный комплекс - это порядка 1 млрд рублей инвестиций. Это достойные деньги и другие уже технологии.

Плюс ряд инвестиционных проектов, связанных с выращиванием культур, которые ранее в регионе не выращивались. К примеру, облепиха и смородина. Кстати, АФГ "Националь" запускает у нас новый инвестиционный проект. В середине лета официально компания объявит о начале строительства.

Хочу отметить, что серьёзный упор сейчас делается на переработку. Сейчас мы ведем переговоры с компанией, которая занимается хранением и переработкой зерна. То количество невостребованного зерна расходуется не по-хозяйски. Инвестор считает экономику проекта.

Кроме того, мы централизовали сопровождение всех инвестпроектов в сельском хозяйстве. Ни один инвестпроект не должен оставаться без поддержки, это не только финансовая, но и административная. Сейчас все эти функции переданы в Корпорацию развития Нижегородской области, где сформирован полный реестр инвестпроектов по всем отраслям. Скажу также, что за каждым инвестиционным проектом будет закреплен специалист.

- Особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске. Что это значит, что даст?

- Борьба за инвестора в последние годы усилилась. Все научились оказывать поддержку, все заинтересованы, чтобы это работало. Но каждый инвестор всегда считает деньги, и наличие таких тепличных условий, как создание ОЭЗ, большой успех, в том числе, для Нижегородской области.

Особая экономическая зона – это "удочка", и сейчас наша задача – уникальные преференции, налоговые льготы, обнуление по транспорту и имуществу. Приходи и работай. Плюс там создан индустриальный парк – полностью подготовленный земельный участок с подведением туда всех коммуникаций. Более 400 гектаров его площадь. Корпорация развития занимается сейчас подготовкой индустриального парка.

По особой экономической зоне мы заявились на 15 резидентов. Три уже есть, с ними подписаны соглашения. Это серьезные компании: две российские и одна с иностранным капиталом. Первый этап ОЭЗ с объемом инвестиций 9 млрд рублей.

Это нам дает кумулятивный эффект. Это и увеличение рабочих мест, и поддержание исконных для этой территории отраслей – химия и химическое производство, фармацевтика. Дзержинск силен кадрами в этом направлении.

Кроме того, удобная логистика. Участок рядом с трассой М-7. Мы уверены, что все у нас получится.

- Недавно наблюдал диалог губернатора с предпринимателями, ваш диалог с представителями бизнеса, которые пострадали от пандемии. Уровень истерики нарастал. Как вы нашли общий язык с ними? Все ли удовлетворены мерами поддержки, которые регион оказал для поддержки бизнеса?

- Мы определи для себя достаточно быстро направления, по которым необходимо было оказывать поддержку – пять направлений затрат: коммунальные услуги, зарплата, налоги, аренда и долгосрочные кредитные обязательства предпринимателей.

Общались максимально, зачастую лично. У нас была задача дать возможность предпринимателям задавать нам вопросы. Удовлетворены, конечно, не все. Проблемы, с которыми столкнулись мы и предприниматели – это ОКВЭДы, и все, что касается тем с правильной регистрацией предприятий. В регионе был расширен перечень предприятий, пострадавших от пандемии, которые получают поддержку. Сейчас в ручном режиме отрабатываются те, по кому были вопросы. Субсидирование затрат на зарплату и ЖКУ – не единственные формы поддержки. Активно раскрутили механизм предоставления микрозаймов со ставкой в 1%. Уже раздали 100 млн по программе "Антикризис", и 96 по программе, которые не вошли в перечень пострадавших.

- Большой спрос? Люди продолжают идти?

- Да, в ближайшее время ожидаем декапитализацию еще порядка на 260 млн рублей. Но заявки у нас есть на большую сумму. 100 млн только за май был предоставлено предпринимателям.

Для экономики период восстановления очень долгий. До определенных отраслей проблемы только докатываются.

Есть правильная фраза – "Лучшая поддержка – разрешить работать".

- Скрытая безработица, как продолжение проблем с пандемией, уже существует. Рисуются цифры для России катастрофические – до 15 млн человек, которые потеряют работу. Что у нас с безработными, много ли их у нас?

- Прогнозы существуют разные. Понятно, что рост числа безработных есть. Попятно, что к осени будут серьезные цифры. Есть несколько моментов, которые являются сдерживающим фактором: господдержка. Много нижегородцев заняты в оборонно-промышленном комплексе. Здесь важно также со стороны государства, и Глеб Никитин уже направлял обращение в правительство РФ, увеличение авансирования заказов, которые есть. Это позволит сейчас не просто сохранить коллективы, но и предприятиям пережить достойно этот период времени.

Сейчас ждем ответы от правительства РФ. Кроме того, ждем ответы и по ГАЗу. По обращению губернатора Нижегородской области есть еще несколько вариантов поддержки ГАЗа: это и рабочие - 40 тысяч сотрудников только на самом предприятии, и полмиллиона, кто работает у поставщиков, перевозчиков. Здесь государство и область должны в обязательном порядке найти варианты поддержки предприятия.

- Завод им. Петровского перестроился в пандемию, начав быстро производить рециркуляторы, кварцевые излучатели и др. медоборудование. В Дзержинске начали шить маски и костюмы. У нас таких примеров много. Нижегородские предприниматели очень гибкие и адаптивные к ситуации. Всем ли вы помогли?

- Нижегородский бизнес не просто гибкий и адаптивный, он очень патриотичный. Это не первый раз в истории. Горьковская промышленность в тяжелые моменты использовала тоже свою мощь.

Скажу также, что у нас создан аппарат ИВЛ, две функции из пяти уже прошли испытания. ИВЛ – это тот аппарат, который требует максимального уровня качества изготовления. Аппараты собраны, они на тестах.

Многие предприятия переквалифицировались и начали производить СИЗы. Это и Дзержинск, и фабрика "Русь", и "Волгамедикал", и завод Попова и др. В день начали производить 250 тысяч масок.

- Существует тема "черных" лесорубов. Как вы с ними боретесь?

- Техоборудование, которое есть в Нижегородской области, позволяет эффективно и быстро с ними разбираться. Знаем минирегион, где у нас незаконно рубят лес. Понятно, что у такой незаконной работы, есть много помощников. Но элементы борьбы все-таки не буду озвучивать в эфире. Работа ведется.