Подростка на надувном серфе затянуло под баржу в Нижегородской области Происшествия

Фото: Приволжское следственное управление на транспорте СК России

Подростка на надувном серфе-сапе затянуло под баржу в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации это произошло около 18:10 11 июня на 936 км реки Волга. 12-летний мальчик занимался серфингом вместе с взрослым. В какой-то момент они столкнулись с баржой, находящейся на рейде, и мальчика затянуло.

В результате подросток получил телесные повреждения и был направлен в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчину, тренировавшегося на парашютной доске, спасли в акватории Волги в Нижнем Новгороде 3 июня 2020 года.