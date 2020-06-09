Подростка на надувном серфе затянуло под баржу в Нижегородской области

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Подростка на надувном серфе-сапе затянуло под баржу в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
По предварительной информации это произошло около 18:10 11 июня на 936 км реки Волга. 12-летний мальчик занимался серфингом вместе с взрослым. В какой-то момент они столкнулись с баржой, находящейся на рейде, и мальчика затянуло.
В результате подросток получил телесные повреждения и был направлен в больницу.
Ранее сообщалось, что мужчину, тренировавшегося на парашютной доске, спасли в акватории Волги в Нижнем Новгороде 3 июня 2020 года.
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