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Происшествия

Мужчину спасли на Волге в Нижнем Новгороде

03 июня 2020 15:37  [38] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчину спасли в акватории Волги в Нижнем Новгороде днем 3 июня 2020 года. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, он тренировался на парашютной доске и упал в воду в районе Волжской набережной, неподалеку от Борского моста. Его увидели гуляющие вдоль набережной люди и вызвали МЧС.

С помощью быстроходной лодки мужчину удалось спасти. После этого он продолжил заниматься кайтсёрфингом. Более подробные обстоятельства происшествия уточняются.

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