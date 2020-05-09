Мужчину спасли на Волге в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчину спасли в акватории Волги в Нижнем Новгороде днем 3 июня 2020 года. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, он тренировался на парашютной доске и упал в воду в районе Волжской набережной, неподалеку от Борского моста. Его увидели гуляющие вдоль набережной люди и вызвали МЧС.

С помощью быстроходной лодки мужчину удалось спасти. После этого он продолжил заниматься кайтсёрфингом. Более подробные обстоятельства происшествия уточняются.