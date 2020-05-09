Мужчину спасли на Волге в Нижнем Новгороде

Фото:
Мужчину спасли в акватории Волги в Нижнем Новгороде днем 3 июня 2020 года. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации спасателей, он тренировался на парашютной доске и упал в воду в районе Волжской набережной, неподалеку от Борского моста. Его увидели гуляющие вдоль набережной люди и вызвали МЧС.
С помощью быстроходной лодки мужчину удалось спасти. После этого он продолжил заниматься кайтсёрфингом. Более подробные обстоятельства происшествия уточняются.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+