"К концу июня в Выксе завершится ремонт инфекционного отделения больницы для приема пациентов с COVID-19", - Давид Мелик-Гусейнов Общество

К концу июня в Выксунской центральной районной больнице завершится ремонт здания инфекционного отделения для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Сегодня, 16 июня Давид Мелик-Гусейнов вместе с главой местного самоуправления Выксы Владимиром Кочетковым и исполняющим обязанности управляющего директора Выксунского металлургического завода Дмитрием Махровым оценил ход ремонтных работ в медицинском учреждении.

В отдельно стоящем здании уже завершили капитальный ремонт первого этажа: здесь провели перепланировку помещений с учетом потребности коронавирусного госпиталя, смонтировали оборудование для изоляционных боксов, в том числе систему подачи кислорода. До конца июня закончится ремонт остальных этажей.

"Тот корпус, который мы осмотрели сегодня, станет очередным форпостом, обеспечивающим физически доступную медицинскую помощь жителям не только Выксы, но и ближайших территорий. Само здание не новое, но то, что сделано, вызывает удивление и восторг. За проделанную на достойном уровне работу искренняя благодарность партнерам, которые помогли оснастить корпус, и администрации медицинского учреждения, сформировавшей мультидисциплинарную команду из эпидемиологов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов", – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

"Благодаря совместным усилиям власти региона и округа, поддержке представителей бизнеса у жителей Выксы и соседних районов - Навашинского, Кулебакского и Вознесенского – будет возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в случае заболевания коронавирусной инфекцией, ОРВИ и внебольничной пневмонией", - подчеркнул глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

По словам главного врача Выксунской ЦРБ Анастасии Соколовой, в обновленном корпусе инфекционного отделения коечный фонд увеличится с прежних 35 до 75 коек.

"В частности, в больнице устроены десять боксов – они оснащены оборудованием, обеспечивающим поступление кислорода. Пять из них – реанимационные, они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких", - добавила Анастасия Соколова.

Средства на ремонт больницы были выделены из областного бюджета, а также благотворителями, крупнейшим из которых стала Объединенная металлургическая компания (в ее состав входит Выксунский металлургический завод).

"Руководство ОМК и ВМЗ понимает всю сложность эпидемиологической обстановки в Выксе, где проживает более 15 тысяч сотрудников компании. Поэтому мы приняли решение оказать помощь больницам и медицинскому персоналу, чтобы врачи могли работать безопасно для собственного здоровья, а жители округа оперативно получали необходимую помощь. Мы готовы помогать врачам и в будущем, чтобы как можно скорее преодолеть эпидемиологическую ситуацию и вернуться к нормальной жизни", - отметил Дмитрий Махров.

Напомним, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о снятии карантина в г.о.г. Выкса.