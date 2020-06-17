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Общество

"Пандемия коронавируса сделала врачей знаковыми фигурами для всей планеты", - Глеб Никитин

21 июня 2020 09:10  [220] Общество

"Пандемия коронавируса сделала врачей знаковыми фигурами для всей планеты", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя врачей с Днем медицинского работника.

"Медицина – одна из самых удивительных областей знания. Появившись на заре времен, она постоянно меняется, вбирая в себя достижения других наук. Неизменным остается ее гуманистическое начало. Сострадание к чужой боли, готовность прийти на помощь в любое время, желание учиться новому – эти качества отличали настоящих врачей во все эпохи", - сказал он.

"Всегда медики умели действовать в экстремальных ситуациях, молниеносно принимать решения и помогать людям в самых сложных условиях. Достаточно вспомнить героев-медиков, работавших на фронтах Великой Отечественной войны. Не меньшим опасностям подвергались врачи, которые боролись с эпидемиями и побеждали болезни, уносившие жизни миллионов людей. Их имена навеки вписаны в историю человечества и являются примером самоотверженной преданности своей профессии", - отметил губернатор

"События последних месяцев показали нам, что времена героев не миновали. Врачи оказались на передовой борьбы с новой угрозой - коронавирусом. С уверенностью можно сказать - мы гордимся своими медиками! В Нижегородской области за считанные недели удалось развернуть систему помощи заболевшим COVID-19. Это позволило спасти жизни пациентов, у которых болезнь протекала особенно тяжело. Мне хочется поблагодарить всех, кто участвует в этой борьбе. Спасибо за ваш труд!" – подчеркнул Глеб Никитин.

Он напомнил, что в регионе было принято решение учредить специальную награду для тех, кто отличился в борьбе с пандемией и ее последствиями.

"В День медицинского работника желаю медикам и их семьям счастья и благополучия. Берегите себя и будьте здоровы", - заключил губернатор.

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