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Проект отеля на улице Грузинской повторно одобрен экспертизой

08 июля 2026 16:59 Общество
Проект отеля на улице Грузинской повторно одобрен экспертизой

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства гостиничного комплекса на улице Грузинской в Нижнем Новгороде получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена в ГИС ЕГРЗ.

Отель с офисными помещениями планируется возвести между историческими зданиями №30 и №34 — Домом Румянцева и Домом Полушкина. Застройщиком выступает СЗ «Андор». Проект подготовили специалисты нижегородских ООО «Волговятпроектстрой», ООО «Гип-проект» и ООО Научно-производственное объединение «Арстрой». Положительное заключение выдало ООО «ПРОММАШ ТЕСТЭКСПЕРТИЗА».

Напомним, в 2024 году проект уже проходил государственную экспертизу и получал одобрение, а также разрешение на строительство. Однако после внесения изменений в документацию процедуру согласования необходимо проходить повторно.

Ранее нижегородцам показали, как продвигается строительство экопарка на Гребном канале.

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Теги:
Гостиницы Строительство Туризм
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