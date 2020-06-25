Евгений Лебедев принял участие в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию РФ Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял участие в дистанционном голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 26 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Подобный формат доступен лишь в двух регионах России – в Москве и в Нижегородской области на портале 2020og.ru. Для этого необходимо было заранее подать заявление через портал Госуслуг на включение в список участников дистанционного голосования.

"Голосовать онлайн очень удобно. Благодаря современным технологиям можно легко выразить свое мнение по столь важному вопросу – с помощью компьютера или мобильного устройства, практически без отрыва от работы или домашних дел. Думаю, такой формат будет популярен у молодежи и экономически активных жителей Нижнего Новгорода и других крупных городов региона. Проголосовать онлайн можно с 25 по 30 июня", - отметил Евгений Лебедев.

Он напомнил, что проголосовать можно будет и на традиционных участках для голосования – с 25 июня по 1 июля.

"На избирательных участках предусмотрено строгое соблюдение требований Роспотребнадзора. Члены избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками и масками. Даже ручки на избирательных участках будут одноразовые. Особое внимание будет уделено соблюдению социальной дистанции между людьми, находящимися на участке одновременно", - добавил Евгений Лебедев.

Кроме того, для нижегородцев, которые каким-либо причинам не смогут лично посетить избирательный участок, это прежде всего пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем, есть право пригласить членов избирательной комиссии на дом. Для записи на надомное голосование можно обратиться в свою участковую комиссию до 17:00 1 июля.