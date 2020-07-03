Прокурорская проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Нижнем Новгороде Происшествия

Прокуратурой Нижегородской области проведена проверка после падения подростка с пятого этажа недостроенного дома в Канавинском районе. Об этом сообщили в ведомстве 16 июля 2020 года.

Установлено, что 13 июня этого года трое 12-летних подростков, проникли на территорию недостроенного многоквартирного дома, расположенного на улице Архангельская в Канавинском районе.

Строительство дома приостановлено, объект не охранялся, был обнесен забором, в котором имелись повреждения, через них подростки попали на стройку.

В ходе подвижных игр на пятом этаже дома один из подростков оступился, и упал вниз, в результате чего травмировался. Его госпитализировали.

По поручению прокуратуры области прокуратурой Канавинского района организована проверка, в ходе которой в действиях застройщика выявлены нарушения законодательства в части ненадлежащей консервации объекта незавершенного строительства.

По результатам проверки прокуратурой района застройщику внесено представление, которое находится на рассмотрении. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ.

В целях устранения нарушений застройщиком приняты меры по восстановлению целостности ограждения, а также заключен договор круглосуточной охраны объекта.