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Бизнес

Победители конкурса "Нижегородская марка качества" начали наносить этот знак на свои товары

17 июля 2020 13:47  [198] Бизнес

Знак регионального конкурса "Нижегородская марка качества" появился на упаковках нижегородской продукции. Об этом сообщили в Государственном центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

Конкурс "Нижегородская марка качества" утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Его цель – поддержка высокой репутации производителей региона, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.

В первый же год поступило 36 заявок от предприятий, которые представили 63 наименования продукции и семи видов услуг. Победители получили право использовать логотип конкурса в качестве бренда качественно произведенной продукции или качественно оказанных услуг.

Заявки на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества - 2020" принимаются до 1 августа. Участниками конкурса могут быть предприятия и организации Нижегородской области.

"Конкурс продолжается, более 40 предприятий уже дали обратную связь, более 20 анкет находится на рассмотрении. "НМК" является региональным этапом конкурса "Сто лучших товаров России", лучшие из лучших попадают в "Золотую сотню" товаров России. В прошлом году в сотню лучших вошло одно нижегородское предприятие. Надеемся, что в 2020 году количество наших предприятий на федеральном уровне вырастет", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Заявки на участие в конкурсе и копии документов принимаются по электронной почте Nmk@nncsm.ru.

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