Экономика

КРНО и НГТУ будут сотрудничать в вопросах подготовки кадров

10 марта 2026 17:31
КРНО и НГТУ будут сотрудничать в вопросах подготовки кадров

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Документ направлен на развитие образовательного потенциала региона и удовлетворение кадровых потребностей резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин».

В рамках сотрудничества стороны планируют вести подготовку и переподготовку специалистов, создать специализированные кафедры под запросы резидентов, содействовать целевому обучению в вузе, организовывать профориентационные мероприятия среди студентов, в том числе экскурсии на предприятия резидентов ОЭЗ, а также разрабатывать и внедрять новые технологии в производственные процессы.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект «Кадры». Его цель – создать условия для развития человеческого потенциала и сформировать конкурентоспособный кадровый резерв. Также в рамках нацпроекта запущен федеральный проект «Человек труда», цель которого – повышение престижа рабочих профессий.

«В условиях текущей ситуации на рынке труда многие предприятия все чаще обращают внимание на студентов и начинающих специалистов. Сотрудничество с одним из ведущих технических вузов региона открывает для резидентов ОЭЗ «Кулибин» новые возможности для ранней подготовки будущих сотрудников на основе уже используемых на производствах технологиях», – сказал Игорь Ищенко.

Кроме того, Корпорация развития и НГТУ им. Р.Е. Алексеева планируют проведение совместных научно-исследовательских мероприятий, конференций, конкурсов и выставок.

«Это партнерство дает нашим студентам то, чего не получишь из учебника, – реальное погружение в производственные процессы действующих предприятий. Для нас важно не просто готовить дипломированных специалистов, а растить профессионалов, которые с первого дня работы понимают специфику современного производства. ОЭЗ «Кулибин» объединяет компании с амбициозными технологическими проектами, возможность для наших ребят учиться на таких площадках – это бесценный опыт. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, которое выгодно всем сторонам: студенты получают практику и перспективы трудоустройства, предприятия – мотивированные кадры, а регион – развитие инженерной школы», – отметил Сергей Дмитриев.

Ранее Корпорация развития Нижегородской области заключила соглашения о сотрудничестве с ННГУ им. Лобачевского, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, ННГАСУ и Мининским университетом.

