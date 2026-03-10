Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 марта 2026 11:43
Нижегородская область обогнала ПФО по уровню зарплат
10 марта 2026 10:37
Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в деловой программе чемпионата "Профессионалы" в Кстове
09 марта 2026 12:48
Стоимость такси может увеличиться на 30% в Нижегородской области за два года
07 марта 2026 15:56
115 нижегородцев приняли участие в VII форуме "Взлет. Промышленный старт"
07 марта 2026 08:00
Эксклюзив
Нижегородстат рассказал, в каких "мужских" сферах работают нижегородки
07 марта 2026 07:19
Нижегородская область лидирует в ПФО по розничной торговле на душу населения
06 марта 2026 17:26
Еще одно нижегородское предприятие ввело выплаты сотрудникам за рождение детей
06 марта 2026 16:43
ВТБ: продажи кредитов наличными на рынке в феврале выросли в 1,4 раза
06 марта 2026 16:05
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проекты подготовки кадров
06 марта 2026 15:55
Евгений Люлин: "Нижегородская область демонстрирует стабильность экономики"
Экономика

Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в деловой программе чемпионата "Профессионалы" в Кстове

10 марта 2026 10:37 Экономика
Работники АО Транснефть – Верхняя Волга приняли участие в деловой программе чемпионата Профессионалы в Кстове

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Работники АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в деловой программе регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Лабораторный химический анализ». Мероприятие состоялось на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки нефтехимической отрасли Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова.

Деловая программа чемпионата была посвящена вопросам трудоустройства и привлечения молодежи в профессию. Студенты профильных учебных заведений из Кстова, Дзержинска, Казани, Тобольска и Нижнекамска узнали о построении карьеры в нефтехимической отрасли, а также задали вопросы о корпоративной культуре и перспективах роста.

Кроме того, работники компании приняли участие в панельной дискуссии. Вместе с представителями учебных заведений они обсудили, как выстраивать работу с молодежью и помогать молодым специалистам закрепляться на производстве. Параллельно на площадке работали специалисты из Совета молодежи АО «Транснефть – Верхняя Волга». Они рассказали школьникам Кстова о компании, ее социальной политике и возможностях трудоустройства.

Справочно: 

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится при поддержке Министерства образования и науки Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (нацпроект «Молодежь и дети»). Чемпионат объединяет на своих площадках мотивированных школьников, студентов и молодых специалистов. Участие в мероприятии позволяет молодежи раскрыть потенциал и получить дополнительные возможности для профессиональной реализации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных