Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в деловой программе чемпионата "Профессионалы" в Кстове Экономика

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Работники АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в деловой программе регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Лабораторный химический анализ». Мероприятие состоялось на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки нефтехимической отрасли Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова.

Деловая программа чемпионата была посвящена вопросам трудоустройства и привлечения молодежи в профессию. Студенты профильных учебных заведений из Кстова, Дзержинска, Казани, Тобольска и Нижнекамска узнали о построении карьеры в нефтехимической отрасли, а также задали вопросы о корпоративной культуре и перспективах роста.

Кроме того, работники компании приняли участие в панельной дискуссии. Вместе с представителями учебных заведений они обсудили, как выстраивать работу с молодежью и помогать молодым специалистам закрепляться на производстве. Параллельно на площадке работали специалисты из Совета молодежи АО «Транснефть – Верхняя Волга». Они рассказали школьникам Кстова о компании, ее социальной политике и возможностях трудоустройства.

Справочно:

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится при поддержке Министерства образования и науки Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (нацпроект «Молодежь и дети»). Чемпионат объединяет на своих площадках мотивированных школьников, студентов и молодых специалистов. Участие в мероприятии позволяет молодежи раскрыть потенциал и получить дополнительные возможности для профессиональной реализации.