Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях приняли участие в выставке Rosbuild-2026

Четыре нижегородских предприятия приняли участие на льготных условиях в международной выставке Rosbuild-2026, которая проходила в марте в Москве.

Содействие предприятиям оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ взял на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что экспозиция выставки охватила широкий спектр направлений: проектирование, строительство и отделочные работы, природоохранные технологии, образование, логистика и складские услуги.

«RosBuild – одна из важных площадок для презентаций возможностей компаний строительной отрасли. Ежегодно в ней принимают участие около 150 организаций из разных стран, а гостями мероприятия становится более 10 тысяч человек. Участие в этой выставке позволило нижегородским компаниям установить новые бизнес-контакты», - сказал Максим Черкасов.

От Нижегородской области в мероприятии приняли участие: АО «Ветлуга-Лес» (производство пиломатериалов), ООО «Лоймина» (производство обоев), ООО «Русгеосинт» (производство геосинтетического волокна), ООО «Русбутираль» (производство прочих изделий из пластмасс).

Ранее нижегородские компании принимали участие в выставке при господдержке в 2024 году. Это позволило заключить новые контракты на сумму более 5 млн рублей.

Напомним, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).