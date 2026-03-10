Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 марта 2026 17:31
КРНО и НГТУ будут сотрудничать в вопросах подготовки кадров
10 марта 2026 14:37
Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству поданных заявок в конкурсе "Создай НАШЕ"
10 марта 2026 13:54
Как сквозная аналитика изменила подход нижегородских застройщиков к продажам
10 марта 2026 12:53
Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях приняли участие в выставке Rosbuild-2026
10 марта 2026 12:49
Однушки в Нижнем Новгороде оказались больше, чем в среднем по стране
10 марта 2026 11:43
Нижегородская область обогнала ПФО по уровню зарплат
10 марта 2026 10:37
Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в деловой программе чемпионата "Профессионалы" в Кстове
09 марта 2026 12:48
Стоимость такси может увеличиться на 30% в Нижегородской области за два года
07 марта 2026 15:56
115 нижегородцев приняли участие в VII форуме "Взлет. Промышленный старт"
07 марта 2026 08:00
Эксклюзив
Нижегородстат рассказал, в каких "мужских" сферах работают нижегородки
Экономика

Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях приняли участие в выставке Rosbuild-2026

10 марта 2026 12:53 Экономика
Четыре нижегородских предприятия на льготных условиях приняли участие в выставке Rosbuild-2026

Четыре нижегородских предприятия приняли участие на льготных условиях в международной выставке Rosbuild-2026, которая проходила в марте в Москве.

Содействие предприятиям оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ взял на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что экспозиция выставки охватила широкий спектр направлений: проектирование, строительство и отделочные работы, природоохранные технологии, образование, логистика и складские услуги.

«RosBuild – одна из важных площадок для презентаций возможностей компаний строительной отрасли. Ежегодно в ней принимают участие около 150 организаций из разных стран, а гостями мероприятия становится более 10 тысяч человек. Участие в этой выставке позволило нижегородским компаниям установить новые бизнес-контакты», - сказал Максим Черкасов.

От Нижегородской области в мероприятии приняли участие: АО «Ветлуга-Лес» (производство пиломатериалов), ООО «Лоймина» (производство обоев), ООО «Русгеосинт» (производство геосинтетического волокна), ООО «Русбутираль» (производство прочих изделий из пластмасс).

Ранее нижегородские компании принимали участие в выставке при господдержке в 2024 году. Это позволило заключить новые контракты на сумму более 5 млн рублей.

Напомним, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных