Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству поданных заявок в конкурсе "Создай НАШЕ" Экономика

Нижегородская область вошла в топ-10 по количеству заявок, поданных на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Корпорацией МСП при поддержке фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и «Деловой России».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе МСП.РФ, действующей в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Призовой фонд конкурса в этом году составит 100 млн рублей. 100 победителей получат по 1 млн рублей на реализацию и развитие собственных бизнес-проектов. Также победители смогут бесплатно пройти акселератор от Корпорации МСП, где получат нужные знания и навыки по запуску своего бизнеса.

«Конкурс «Создай НАШЕ» - это хороший трамплин для молодых предпринимателей для старта и развития бизнеса. В этом году грантовый фонд вырос более чем в три раза, а значит, еще больше проектов смогут получить финансовую поддержку, которая часто является камнем преткновения, когда речь заходит о своем деле. Но помимо денежной составляющей, конкурс дает возможность «прокачать» себя как предпринимателя и проверить свои бизнес-идеи на жизнеспособность. Все участники проходят специальный образовательный курс, который помогает грамотно упаковать проекты, а кому-то – переосмыслить подходы и приоритеты. И самое главное - на конкурсе можно найти единомышленников и даже партнеров, с которыми проект может приобрести совершенно другой масштаб», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В этом году благодаря новым партнерам появятся дополнительные специальные номинации. Так, победители номинации «Инновационный бизнес» смогут бесплатно получить профильное высшее образование в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ.

Победитель в номинации «Умные решения: робототехника для бизнеса будущего» получит от компании «ХайТэк» (ведущего российского разработчика аппаратных ускорителей LinQ для искусственного интеллекта) грант на сумму 900 тыс. рублей для запуска или развития своего проекта.

Победитель в номинации «Технологические решения для повседневной жизни» получит грант 500 тыс. рублей и экспертную поддержку от группы компаний «Некс-Т» для запуска или развития своего проекта.

«Главная цель конкурса «Создай НАШЕ» - не просто поддержать молодых предпринимателей на их пути запуска или масштабирования бизнеса, но и предоставить комплексный набор инструментов: дать им правильное представление о предпринимательстве, актуальные знания и необходимые навыки для максимально грамотного и эффективного подхода к своему делу, а также предоставить равные возможности для всех молодых людей, кто хочет заниматься предпринимательством. Каждый год ребята со всей страны представляют выдающиеся идеи и проекты, которые впоследствии становятся конкурентоспособными, успешными бизнесами и значимыми игроками региональных рынков», - отметил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Ozon предоставит 100 участникам, которые займут призовые места в конкурсе, сертификаты на бесплатное продвижение их продукции на платформе.

«Авито Услуги» поддержат лучшие проекты в сфере графического дизайна, геймдева, IT-разработки, ивент-менеджмента, фото- и видеопродакшна и искусства в рамках специальной номинации «Креативные индустрии».

Стать участниками конкурса «Создай НАШЕ» можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Имена 100 победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.