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Общество

Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие пять суток в Нижегородской области +10°

18 июля 2020 00:01  [92] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие пять суток в Нижегородской области +10°. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева. Она пояснила, что такая температура будет являться минимальной и только для ночных часов. "Прогнозируются <…> минимальные значения ночью +10°…+16°", - говорится в сообщении Ольги Мокеевой. Представитель ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" также сообщила, что в предстоящие пять суток температурный фон будет приближен к средним многолетним значениям. Дневная температура воздуха ожидается от +18° до +24°. Синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в свою очередь сообщают, что предстоящие выходные (18-19 июля) прогнозируются безветренными, но дождливыми.

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