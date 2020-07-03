Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие пять суток в Нижегородской области +10° Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие пять суток в Нижегородской области +10°. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева. Она пояснила, что такая температура будет являться минимальной и только для ночных часов. "Прогнозируются <…> минимальные значения ночью +10°…+16°", - говорится в сообщении Ольги Мокеевой. Представитель ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" также сообщила, что в предстоящие пять суток температурный фон будет приближен к средним многолетним значениям. Дневная температура воздуха ожидается от +18° до +24°. Синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в свою очередь сообщают, что предстоящие выходные (18-19 июля) прогнозируются безветренными, но дождливыми.