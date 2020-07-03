"За время моей работы в Гордуме, сотням нижегородцев была оказана квалифицированная юридическая помощь", - Герман Карачевский Политика

Депутат от ЛДПР Герман Карачевский подвел итоги своей работы в Городской Думе VI созыва.

По словам депутата, это был насыщенный период, главным достижением которого он считает улучшение условий жизни нижегородцев – переселение из аварийного фонда в новое жилье; повышение комфорта и безопасности жителей во многих микрорайонах города за счет проведения качественного освещения дворов и улиц; улучшение инфраструктуры микрорайонов благодаря установке современных детских площадок, ремонту дорог; поддержку юношеского спорта.

"Также важным для меня было – добиться отмены практики ремонта дворов за счет жителей и вернуть финансирование данных работ за счет городского бюджета. Таким образом, с появлением соответствующей муниципальной программы, экономить на счетах за ЖКУ стал каждый нижегородец", - сказал Герман Карачевский.

Напомним, депутат ставил вопрос законности сборов с жителей средств на дорожный ремонт дворовых территорий перед прокуратурой.

Как заместитель председателя комиссии по транспорту в Гордуме, Герман Карачевский отметил, что на данном участке работы были свои сложности, связанные, в основном, с частой сменой глав соответствующего профильного муниципального департамента.

"Я всегда настаивал на составлении четкой схемы маршрутов – с участием как муниципального транспорта, так и частного, без дублирования ими друг друга. Это позволило бы администрации города сэкономить на закупке подвижного состава, а жителям – экономить собственное время в ожидании нужного маршрута. Очень рад, что за минувший период комиссия смогла добиться пуска маршрута №72 поселок Дубравный-микрорайон "Цветы", добилась запрета принудительной эвакуации автомобилей нижегородцев частными фирмами, нанесения дорожной разметки термопластиком, ремонта городского электротранспорта, выплаты долгов поставщикам топлива и как следствие – выхода муниципальных автобусов в кризисной для МУП "Нижегородпассажиравтотранс" ситуации", - добавил Герман Карачевский.

По данным депутатской приемной, всего за истекший период Германом Карачевским было проведено 611 личных приемов избирателей, рассмотрено и проработано 685 устных и письменных обращений граждан. По 206 обращениям была оказана бесплатная квалифицированная юридическая помощь.

"Очень важным является грамотное составление претензии или запроса в соответствующую инстанцию – от ДУКа до банка, со ссылками на статьи законодательства и нормативные акты. Правильно составленный документ вынуждает различные органы серьезно и внимательно подходить к собственной ответственности перед нижегородцами", - подчеркнул Герман Карачевский.

Из финансового отчета депутата за истекший период следует, что 296 942 рублей из средств депутатского фонда было выделено на приобретение оборудования для детских площадок; 860 741 рублей - на ремонт и оснащение школьных учебных заведений; 1 342 544 рублей - на ремонт и оснащение детских садов. На личные средства депутата было закуплено более 500 комплектов подарков для 150 мероприятий. При поддержке и участии Германа Карачевского было организовано и проведено более 100 акций и мероприятий. Работа депутата отмечена многочисленными благодарностями муниципальных учреждений и общественных организаций.

Подводя итоги своей депутатской работы, Герман Карачевский поблагодарил избирателей, в свое время голосовавших за то, чтобы партия ЛДПР была представлена в городской Думе.

"И пусть в городском парламенте я был от ЛДПР единственным представителем, тем не менее, это создало партийное разнообразие в Думе, что всегда приводит к более объективному взгляду на проблемы муниципалитета. Мне не стыдно за годы работы в Гордуме и те, на мой взгляд, качественные управленческие решения, которые были приняты за минувший период", - отметил депутат.

"Я благодарен коллегам городского парламента и за поддержку моих инициатив, и за дискуссии в вопросах городского хозяйства. Также хочу выразить благодарность председателю Гордумы VI созыва Дмитрию Барыкину за высокий профессионализм, объективность и взвешенный подход в руководстве Думой", -резюмировал Герман Карачевский.

Добавим, что выборы в Думу Нижнего Новгорода нового VII созыва пройдут в сентябре этого года.