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Бизнес

Банк "Открытие" проводит для МСБ акцию "Удачный рефинанс" от 7%

27 июля 2020 17:46  [78] Бизнес

Банк "Открытие" объявил о начале акции "Удачный рефинанс". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что акция позволит представителям малого и среднего бизнеса рефинансировать кредиты в сторонних банках с возможностью дополнительного финансирования на развитие бизнеса по ставке от 7% годовых.

Предприниматели могут получить кредитные средства как в единоразовой форме, так и в виде кредитной линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности сроком до 7 лет. Сумма кредита составляет от 20 млн рублей.

"Рефинансирование поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку за счет перекредитования по более низким ставкам. Кроме того, помимо выгодного кредита, предприниматель может открыть в банке расчетный счет, подключить эквайринг и другие услуги и сервисы для обслуживания бизнеса", - прокомментировал заместитель директора департамента продаж блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие" Вячеслав Яковлев.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно. С подробной информацией и условиях акции можно ознакомиться на сайте банка.

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