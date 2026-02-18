Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Экономика

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий"

18 февраля 2026 13:45
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии Золотой Меркурий

Фото: организаторы премии

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии «Золотой Меркурий». Прием заявок открыт до 15 марта 2026 года.

Организатор конкурса – Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

Конкурс дает возможность предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, способствует пропаганде идеи социальной ответственности российского бизнеса, укреплению лучших традиций российского предпринимательства, формированию уважительного отношения общества к бизнесу.

В конкурсе предусмотрены номинации:

- «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» (в сфере промышленного производства, строительства, производства потребительской продукции, услуг, агропромышленного комплекса и инновационной деятельности),

- «Лучшее предприятие-экспортёр» (в сферах промышленного производства, производства потребительской продукции, услуг и инновационной деятельности),

- «Лучшее семейное предприятие России»,

а также специальные номинации федерального этапа конкурса: «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России», «Лучшая банковская программа для МСП», «Устремленные в будущее», «Демонстрируем будущее – инновационный прорыв на выставке».

Конкурс проводится в два этапа: на региональном этапе заявки рассматривает Торгово-промышленная палата Нижегородской области. Победители регионального отбора получают право представить область на всероссийском уровне.

Принять участие могут субъекты малого, среднего и крупного бизнеса, включая экспортно ориентированные и семейные предприятия. Подать заявку можно на сайте конкурса: https://goldmercury.ru/usloviya/. Потенциальный участник может направить заявку не более чем по одной номинации.

Награждение победителей состоится в Москве 15 июня 2026 года.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

