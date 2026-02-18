Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
18 февраля 2026 15:43
18 февраля 2026 15:18
18 февраля 2026 15:00
18 февраля 2026 13:45
18 февраля 2026 13:07
18 февраля 2026 12:48
18 февраля 2026 11:23
18 февраля 2026 11:00
18 февраля 2026 10:51
18 февраля 2026 10:42
На 36% вырастет скорость выполнения работ у нижегородской сетевой организации благодаря нацпроекту

18 февраля 2026 15:43 Экономика

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Энергосетевая компания» в Нижнем Новгороде подвели предварительные итоги внедрения на предприятии инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания является территориальной сетевой организацией (ТСО) и специализируется на передаче электрической энергии.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. По истечении трех месяцев проводится День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс выполнения электромонтажных работ.

«Эксперты РЦК исследовали внутренние процессы и выявили 18 «узких мест». Наши специалисты устранили временные потери на пилотном потоке благодаря вовлечению сотрудников в вопросы повышения эффективности производства, снижению трудоемкости операций, улучшению условий труда и внедрению системы 5С. По предварительным данным, реализация этих изменений позволит к моменту завершения проекта сократить время протекания процессов на 36 процентов и увеличить выработку на 27 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям девять сотрудников предприятия, а сейчас готовят трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют еще два предприятия по передаче электрической энергии. Всего на сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке в регионе работают 313 компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
