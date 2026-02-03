Нижегородские предприниматели получили 103 льготных займа через МСП.РФ

Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
103 льготных займа на сумму более чем 320 миллионов рублей оформили нижегородские предприниматели в государственной микрофинансовой организации через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» цифровой платформы МСП.РФ за 2025 год. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по объёму займов, оформленных через данный сервис. Результаты были объявлены на XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Поддержка осуществляется по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Оператор сервиса в Нижегородской области – подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО»).

«Сегодня льготное кредитование остаётся одним из самых востребованных и эффективных инструментов поддержки предпринимателей. Эти средства бизнес может направить на ключевые задачи: пополнение оборотки, рефинансирование действующих обязательств, покупку оборудования, транспорта или коммерческой недвижимости. Всё больше предпринимателей оформляет такие займы дистанционно. Так, за 2025 год порядка 80 процентов всех льготных займов в регионе было оформлено через платформу МСП.РФ», – рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.

На платформе у нижегородских предпринимателей есть доступ к пяти программам, по которым можно получить льготный заем в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. При этом ставка по таким займам составит от 5% до 16% годовых, в зависимости от наличия залога в сделке и категории заемщика.

Льготные займы в 2025 году оформляли обрабатывающие производства, а также компании из сфер розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства и логистики.

Более подробная информация о льготных займах – на официальном сайте АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области»: www.gosmfo52.ru. Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа через цифровую платформу МСП.РФ можно по ссылке: https://мсп.рф/services/microloan/promo.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фото: минпром Нижегородской области

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

