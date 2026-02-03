Нижегородский региональный центр компетенций вошел в топ-10 рейтинга РЦК по итогам года Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородский региональный центр компетенций вошел в топ-10 рейтинга Региональных центров компетенций (РЦК) по итогам 2025 года. Эксперты РЦК внедряют на нижегородских предприятиях бережливые технологии в рамках федпроекта «Производительность труда». Рейтинг составляет Федеральный центр компетенций при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Инструменты федерального проекта «Производительность труда» позволяют увеличить показатели любой компании независимо от сферы деятельности. Сегодня бережливые технологии внедряют 313 компаний из различных отраслей промышленности, среди которых автомобилестроение, судостроение, металлообработка, производство электрооборудования, организации сферы ЖКХ, компании-поставщики услуг, а также торговые и сельскохозяйственные компании. Работу по внедрению бережливых технологий в 187 компаниях ведет РЦК. В среднем на курируемых нижегородским РЦК предприятиях выработка вырастает на 42 процента», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В рейтинге оценивается своевременное начало и завершение проектов на предприятиях, укомплектованность штата регионального центра, уровень удовлетворенности работой РЦК на предприятиях, а также результаты по сертификации РЦК, выполнение плана по подготовке инструкторов по «Бережливому производству» и обучению сотрудников предприятий.

«Одно из важнейших направлений регионального центра компетенций – обучение сотрудников предприятий организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов. Эксперты РЦК также прививают основы культуры непрерывных улучшений. Полученные знания позволяют сотрудникам внедрить изменения и улучшить рабочие процессы на производственных площадках. В 2025 году специалисты РЦК обучили 753 сотрудника» - добавил министр.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».