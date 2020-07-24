Строительство двух крупных дорожных объектов проверили в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с главой Дзержинска Иваном Носковым провели выездное совещание по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Первой точкой стал Южный обход Дзержинска. На данный момент на участке протяженностью 1,8 км выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, завершены работы по ремонту и перекладке магистральной трубы теплоснабжения и канализационных сетей.

"Изначально ремонт данной магистрали был запланирован на 2021 год, но мы провели переговоры с ресурсоснабжающими организациями о корректировке инвестиционных программ, а позже - с региональным Минтрансом. Все поддержали наше предложение выполнить ремонт данной дороги уже в 2020 году. На этом участке движение автомобилей достаточно интенсивное, поэтому привести его в нормативное состояние было жизненно необходимо", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Стоимость ремонта Южного обхода, согласно контракту, составляет 41,9 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен к концу сентября. Также в рамках контракта будет нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами.

Вторым объектом, который посетила комиссия, стала улица Красноармейская. Проект реконструкции участка длиной 2 км подразумевает расширение дороги с двух до четырех полос. Цена контракта составляет 431,4 млн рублей. Уже проведены подготовительные работы, произведена замена и укладка новых коммуникаций.

"На сегодняшний день большая часть работ по строительству ливневой канализации выполнена. Также параллельно идут работы по расширению проезжей части. До конца года планируем приступить к устройству нижних слоев дорожного полотна. В следующем году, как только установится нормальная погода, будет уложен финальный слой асфальтобетонного покрытия и выполнены работы по благоустройству", - рассказал начальник управления организации и ремонта автомобильных дорог ГУК НО "ГУАД" Андрей Лежнин.

Специалисты также отметили, что в ходе ремонта будут установлены шумоизоляционные экраны и светофоры на перекрестках.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Дзержинске запланирован ремонт около 10 км автодорог на сумму более 150 млн рублей. В рамках первого этапа дорожного ремонта работы ведутся на 7 участках.

Напомним, региональная ремонтная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.