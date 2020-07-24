Нижний сегодня: главные события дня Общество

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России. Особенностью этого эпидсезона будет совмещение циркуляции новой коронавирусной инфекции и циркуляции сначала сезонных респираторных вирусов, а затем и присоединение к ним вируса гриппа. В этом году возможен принципиально новый эпидсезон при одновременной циркуляции различных вирусов.

Два человека погибли в Нижнем Новгороде во время бурильных работ

Мужчины (42 года и 21 год) погибли, предположительно, от удара током.

Стали известны обновленные данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

Сегодня – 31 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 792 человек, в том числе 145 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Коронавирус в Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтвердился еще у 83 жителей

По данным на 31 июля в Нижнем Новгороде коронавирус подтвержден у 11 599 человек. Это число по сравнению со вчерашним днем выросло на 83.

Поезд С.Петербург-Самара запустят через Петряевку, сократив его время в пути вдвое

Проезжая через Нижний Новгород составы не будут заходить на Московский вокзал, что позволит поезду значительно сократить время следования. Сейчас путь из Санкт-Петербурга в Самару занимает у пассажиров 38 часов. Благодаря тому, что поезд будет следовать через Петряевку, это время будет составлять 19 часов.

Арестован причастный к хищению нефтепродуктов начальник отдела УЭБиПК нижегородского МВД

Правоохранители раскрыли группу лиц, причастных к хищению нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов АО "Транснефть-Верхняя Волга". Предполагается, что у компании ежемесячно похищалось нефтепродуктов более чем на 20 млн рублей.

Петряевка может стать для ГЖД транзитным пунктом для южного направления

Компания сегодня уже приступила к проектированию двух платформ.

Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекроют 2 августа

Ограничения связаны с тем, что 2 августа продет полумарафон "Беги, герой!"

Движение транспорта будет перекрыто в районе пр.Гагарина весь август

Ограничения будут действовать с 1 августа до 22:00 31 августа из-за ремонта теплосетей

Склад с полиэтиленом горит в Дзержинске

Через час после возгорания пожару был объявлен ранг №2.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Дзержинска остаться дома из-за пожара на складе химпродукции

Управление Роспотребнадзора рекомендует жителям Дзержинска временно воздержаться от выхода на улицу, оставаться дома, закрыть и не открывать окна. Такие меры обусловлены пожаром, который произошел сегодня, 31 июля, на складе хранения полиэтиленовой продукции.

Volkswagen в Нижнем Новгороде на месяц приостановит производство

Отпуск продлится с 3 по 31 августа. Раньше корпоративный отпуск на производстве Volkswagen в Нижнем Новгороде состоял из двух недель летом и двух недель — в зимний период. Представитель Volkswagen добавил, что после 31 августа производство будет работать в обычном режиме.

Фонтаны в Нижнем Новгороде отключат в день празднования ВДВ

Фонтаны в Нижнем Новгороде отключат для ремонтно-профилактических работ "с целью обеспечения стабильной работы, поддержания технических параметров и сохранения водной картины". Однако 2 августа празднуется День ВДВ, традицией которого является купание в фонтанах.

Арестован житель Богородска, который убил молодую женщину, спрятав ее тело на свалке

Погибшая днем 27 июля, находясь на остановке общественного транспорта, села в попутную машину ВАЗ, водитель которой согласился ее подвести. После этого женщина не выходила на связь. Позже был задержан 28-летний житель Богородска, который сознался в убийстве. Сегодня стало известно, что суд арестовал его.