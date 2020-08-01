Новостройку планируется возвести в Сормовском районе Бизнес

Новостройку планируется возвести в Сормовском районе. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, 11 сентября 2020 года пройдет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4 га в пос. Высоково.

Срок аренды 5 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 11 млн 334 тысяч рублей.

Вид разрешенного использования: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома.

Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 лет с даты заключения настоящего договора. Арендная плата составит 195 тысяч рублей в год.

Напомним, другой аукцион для строительства жилья около аэропорта пройдет в Нижнем Новгороде также 11 сентября этого года.