Благоустройство парка и строительство музея завершилось в Сеченовском районе в рамках проекта "Вам решать" Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Благоустройство парка им. И.М.Сеченова и строительство музейно-выставочного комплекса в Сеченовском районе завершилось в рамках нижегородского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инициатором проекта "Вам решать" выступает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Парк носит имя нашего выдающегося земляка, ученого-физиолога Ивана Сеченова. В рамках проекта "Вам решать" не только благоустроен, озеленен сам парк, но и построен музейный комплекс на его территории. Он позволит сеченовцам и гостям села окунуться в атмосферу XIX века, ознакомиться с элементами быта того времени. Рассчитываю, что парк станет местом притяжений жителей", - сказал губернатор.



"Благодаря реализации таких проектов мы получили уникальную возможность превратить музей Сеченова в настоящую усадьбу, где на сегодняшний день появились русская изба, амбар, колодец-журавль. Мы сохранили липовые аллеи, по которым прогуливались Сеченовы. Я благодарен Глебу Сергеевичу за такой результат нашей совместной деятельности. Надеюсь, что в следующем году мы продолжим реализацию проекта и наша усадьба станет еще одной жемчужиной Нижегородского края", - отметил глава администрации Сеченовского района Евгений Наборнов.

Напомним, что в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в этом году в рамках проекта "Вам решать" будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее нижегородский проект "Вам решать" был представлен в Совете Федерации среди лучших практик народного бюджетирования в РФ.