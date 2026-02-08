Нижегородский трихолог предупредила, как избежать грибка после примерки шапки Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

После случая грибкового облысения, возникшего у россиянки после примерки шапки с маркетплейса, нижегородский трихолог Татьяна Варенова объяснила, насколько реальны такие риски и как обезопасить себя. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам врача, подобные случаи — скорее исключение, чем правило. Она подчеркнула, что грибковые инфекции кожи головы действительно могут передаваться через головные уборы, расчёски и полотенца, но вне тела человека грибок долго не живет. Особенно если поверхность сухая и лишена кожного сала.

Чтобы заражение произошло, должны совпасть сразу три условия: наличие микроповреждений кожи головы, ослабленный местный иммунитет и длительный плотный контакт с зараженным предметом. Кратковременного касания, например, на несколько секунд, недостаточно.

Тем не менее, врач советует соблюдать простые меры предосторожности при примерке головных уборов. Не стоит надевать шапку "на голую кожу", а использовать при примерке тонкую хлопковую подшапку или бафф. После примерки желательно вымыть голову обычным шампунем. Перед тем как носить шапку, ее следует постирать.

Трихолог добавила, что диагноз "микоз" подтверждается только после лабораторного анализа соскоба кожи. По ее словам, грибковое выпадение волос поддается лечению и не оставляет рубцов, если обратиться за помощью своевременно.

