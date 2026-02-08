Потепление ждет нижегородцев на следующей неделе

Фото:
В Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается постепенное потепление. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
Понедельник, 9 февраля, пройдет без осадков. Днем температура составит -12 градусов, ночью похолодает до -19.
Во вторник сохранится морозная погода: днем -12, ночью -15. Осадков не ожидается.
В среду, 11 февраля, в городе начнется небольшой снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне -11 градусов.
В четверг осадки сохранятся, но станет теплее — до -8 градусов днем и ночью.
В пятницу потепление продолжится. Днем прогнозируется -3, ночью — около -2. Также возможен небольшой снег.
В выходные дни осадки усилятся, но температура приблизится к нулю. В субботу и воскресенье днем ожидается -1, ночью — до -2 и -1 градусов соответственно.
Ранее сообщалось, что более миллиона кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода этой зимой.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+