Общество

Потепление ждет нижегородцев на следующей неделе

08 февраля 2026 11:23 Общество
Потепление ждет нижегородцев на следующей неделе

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде на следующей неделе ожидается постепенное потепление. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Понедельник, 9 февраля, пройдет без осадков. Днем температура составит -12 градусов, ночью похолодает до -19. 

Во вторник сохранится морозная погода: днем -12, ночью -15. Осадков не ожидается.

В среду, 11 февраля, в городе начнется небольшой снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне -11 градусов.

В четверг осадки сохранятся, но станет теплее — до -8 градусов днем и ночью.

В пятницу потепление продолжится. Днем прогнозируется -3, ночью — около -2. Также возможен небольшой снег.

В выходные дни осадки усилятся, но температура приблизится к нулю. В субботу и воскресенье днем ожидается -1, ночью — до -2 и -1 градусов соответственно.

Ранее сообщалось, что более миллиона кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода этой зимой.

