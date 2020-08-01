"Над историей Нижнего Новгорода трудилось не одно поколение людей", - Евгений Лебедев Культура и отдых

"Над историей Нижнего Новгорода трудилось не одно поколение людей. Наша главная задача достойно ее продолжить. И вот сегодня город динамично развивается, совершенствуется и, несмотря на свой внушительный возраст, молодеет на глазах", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей Нижнего Новгорода с Днем города.

"В 1221 году "поднялся Нижний Новгород над Волгой и Окой и стали непреступными для грозного врага под башнями старинными крутые берега". Наш город всегда играл важную роль в истории страны. Подвиг Минина и Пожарского, самый непреступный Кремль России, центр торговли, российского автомобилестроения и судостроения, кузница Победы, обретенное в этом году почетное звание "Город трудовой доблести", самая длинная пешеходная лестница, самая протяженная канатная дорога во всей Европе, стадион международного класса, множество памятников науки и культуры и это лишь немногое, чем славится Нижний Новгород", - отметил Евгений Лебедев.

"Нижегородским краем вдохновлялись великие деятели искусства. По улицам Нижнего шагали Илья Репин, Николай Добролюбов, Александр Пушкин, Максим Горький. Город тесно связан с именами лучших в своем деле – Ивана Кулибина, Николая Лобачевского, Ростислава Алексеева, Петра Нестерова, Валерия Чкалова, Николая Семашко, Надежды Сусловой, Бориса Мокроусова, Евгения Евстигнеева и многих-многих других", - добавил он.

"Дорогие нижегородцы, в этот замечательный праздник желаю вам здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и успехов во всех делах и начинаниях на благо города!", - заключил глава регионального парламента.