Культура и отдых

Беларусь вытеснила Египет из главных направлений новогоднего зарубежного отдыха нижегородцев

16 января 2026 11:48
Беларусь вытеснила Египет из главных направлений новогоднего зарубежного отдыха нижегородцев

Фото: предоставлено МегаФоном

Прошедшие новогодние каникулы за границей провели на 21% больше нижегородцев, чем годом ранее. Жители Нижегородской области посетили почти 120 стран. Топ предпочтений нижегородцев в этом году возглавили Беларусь, Египет и Турция.

В целом по стране рост количества новогодних путешествий за рубеж составил 22,5%. Активнее всего росло азиатское направление во главе с Вьетнамом, в топ-3 по динамике прироста турпотока также попали Иордания и впервые — Босния и Герцеговина. В равной степени — на четверть — выросло число поездок в страны СНГ, Африки и Ближнего Востока. В Южную Америку ездили чаще на 21%, Европа и Северная Америка прибавили по 14%.

Странами-лидерами по числу гостей из России стали Беларусь, Турция и ОАЭ. При этом в прошлом году в топе были те же Беларусь и Турция, а также популярный у наших соотечественников Таиланд, который в этом году уступил место в топ-3 Дубаю, Абу-Даби и другим курортам Объединенных Арабских Эмиратов.

А вот самыми "качающими" странами оказались Беларусь, Таиланд и Китай: здесь абоненты МегаФона потратили больше всего мобильного трафика. В целом доля пользователей роуминга от МегаФона выросла на 22% год к году.

По туристическому потоку рекордно вырос Вьетнам (+200%) — в последние годы страна демонстрирует стабильный рост интереса. Следом идут ближневосточная Иордания (+168%), в которую не так давно были отменены обязательные визы для россиян, а также Босния и Герцеговина (+93%). Последняя — одна из немногих европейских стран, куда также не нужна виза, а попасть сюда можно через Сербию — единственную страну Европы с прямым авиасообщением с Россией.

Азия выросла более чем на треть и ожидаемо стала самым востребованным направлением. Здесь максимальное число туристов приехало в Таиланд (доля по Азии 31%), Китай (29%) и Вьетнам (12%). Среди европейских стран больше всего туристов приняли Германия (9%), Франция и Италия (по 8%).

В Африке традиционный лидер — Египет (более 80%), далее — Маврикий (он же первый по приросту: +91%), а также ЮАР. Годом ранее место Маврикия в тройке занимали Сейшельские острова. На Ближнем Востоке отдыхающие продолжают ценить Турцию и ОАЭ, популярна также и Саудовская Аравия.

Тем временем из-за рубежа в Россию в эти новогодние праздники чаще приезжали гости из Казахстана, Беларуси и Китая. В топ-10 попали также США, ОАЭ, Узбекистан и ряд европейских стран: Австрия, Франция, Нидерланды и Дания.

