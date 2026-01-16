Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Культура и отдых

Новый год в трезвом селе: Wink представляет итоги праздничных просмотров

16 января 2026 10:25 Культура и отдых
Новый год в трезвом селе: Wink представляет итоги праздничных просмотров

Фото: предоставлено "Ростелекомом"

Онлайн-кинотеатр Wink представляет сериалы и фильмы, которые лидировали по количеству просмотров в новогодние каникулы (с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года). Второй год подряд феноменальные результаты демонстрирует сериал «Ландыши» (18+), два сезона которого заняли верхние строчки новогоднего хит-парада. Согласно «Индексу Кинопоиск Pro», «Ландыши» — самый популярный российский сериал каникул. Очень неожиданным участником топ-10 кино стал проект Wink Originals из Башкортостана «Трезвое село» (16+) — единственный в рейтинге документальный фильм, название которого к тому же наверняка очень актуально для многих зрителей после новогодней ночи.

Топ-10 сериалов:

1. «Ландыши. Вторая весна» (18+, 2-й сезон).

2. «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+, 1-й сезон).

3. «Праздники» (16+, 3-й сезон).

4. «Обнальщик» (18+).

5. «Москва слезам не верит. Все только начинается» (18+).

6. «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

7. «Комбинация» (18+).

8. «Тысяча “нет” и одно “да”» (16+).

9. «Нам покер» (18+).

10. «Мама будет против» (16+, 3-й сезон). 

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ):

«Итоги новогодних просмотров на Wink не могут не радовать: восемь из десяти проектов в топе просмотров — наши оригинальные сериалы. Уже второй год сериал “Ландыши” становится общероссийским лидером по просмотрам в новогодние праздники. Wink стремится создавать уникальные истории, которые находят отклик в сердцах самого широкого круга зрителей. И мы только будем набирать темпы: в 2026 году линейка Wink Originals пополнится продолжением криминальной франшизы “Фишер”, первым в стране сериалом о теннисе “Игра на вылет” и первым российским сериалом по культовому произведению братьев Стругацких “Трудно быть богом”».

Традиционно большинство проектов в топе фильмов — недавние кинопремьеры для детского и семейного просмотра (6+, 12+). На этом фоне выделяется единственный документальный проект рейтинга — «Трезвое село». Он рассказывает о том, как жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в республиканском конкурсе шесть миллионов рублей. Герои фильма — главы сельских поселений Республики Башкортостан: Рифмир Зарипов из Копей-Кубово Буздякского района и Ляйсян Гибатова из села Дюртюли Шаранского района. Муниципальные чиновники помогают обрести новый смысл жизни тем своим землякам, кто годами находил его на дне стакана. Встать на путь трезвости способствуют встречи с врачами-наркологами, трудотерапия, лекции о здоровом образе жизни, культурные мероприятия и простой разговор по душам. Конкурс «Трезвое село» проводится в Башкортостане с 2011 года, а с 2019 года он финансируется Фондом грантов главы республики. Село, которое одержит победу, получает грант, который можно потратить на благоустройство: отремонтировать социальные объекты, заасфальтировать дорогу или построить детскую площадку.

Топ-10 фильмов:

1. «Ёлки 12» (12+).

2. «Шальная императрица» (18+).

3. «Мажор в Дубае» (18+).

4. «Маша и Медведи» (6+).

5. «Яга на нашу голову» (6+).

6. «Трезвое село» (18+).

7. «Любопытная Варвара и Новый год» (6+).

8. «Папины дочки. Мама вернулась» (6+).

9. «Август» (18+).

10. «Одна дома 3» (6+).

Теги:
Новый год Ростелеком
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
