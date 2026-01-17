Новую школу искусств построят в Володарске

В Володарске Нижегородской области планируют возвести новое здание детской школы искусств. Соответствующий контракт размещен на портале закупок. Заказчиком выступает администрация Володарского муниципального округа.
Объект разместится по адресу улица Мичурина, дом 15Б/1. Здание МАУ ДО ВДШИ будет трехэтажным, с подвалом и технической надстройкой. Общая площадь объекта составит почти 2 тысячи квадратных метров.
На первом этаже разместятся вестибюль с зоной ожидания, гардероб, административные кабинеты, библиотека, костюмерная, кабинет керамики, помещения для детей с ограниченными возможностями и другие функциональные зоны.
Второй этаж отведен под художественные и хореографические классы, кабинеты индивидуального обучения и компьютерных технологий в музыке. На третьем этаже будут работать кабинеты вокала, сольфеджио и театрального мастерства.
Срок выполнения работ установлен до 1 июня 2028 года. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Максимальная стоимость контракта составляет 217,1 млн рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 3 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось, что почти миллиард выделяют на строительство новой школы на 500 мест в Володарске. Конкурс еще не завершен.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+