Новую школу искусств построят в Володарске Культура и отдых

В Володарске Нижегородской области планируют возвести новое здание детской школы искусств. Соответствующий контракт размещен на портале закупок. Заказчиком выступает администрация Володарского муниципального округа.

Объект разместится по адресу улица Мичурина, дом 15Б/1. Здание МАУ ДО ВДШИ будет трехэтажным, с подвалом и технической надстройкой. Общая площадь объекта составит почти 2 тысячи квадратных метров.

На первом этаже разместятся вестибюль с зоной ожидания, гардероб, административные кабинеты, библиотека, костюмерная, кабинет керамики, помещения для детей с ограниченными возможностями и другие функциональные зоны.

Второй этаж отведен под художественные и хореографические классы, кабинеты индивидуального обучения и компьютерных технологий в музыке. На третьем этаже будут работать кабинеты вокала, сольфеджио и театрального мастерства.

Срок выполнения работ установлен до 1 июня 2028 года. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Максимальная стоимость контракта составляет 217,1 млн рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 3 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что почти миллиард выделяют на строительство новой школы на 500 мест в Володарске. Конкурс еще не завершен.