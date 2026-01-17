У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Новую школу искусств построят в Володарске

17 января 2026 08:36
Новую школу искусств построят в Володарске

В Володарске Нижегородской области планируют возвести новое здание детской школы искусств. Соответствующий контракт размещен на портале закупок. Заказчиком выступает администрация Володарского муниципального округа.

Объект разместится по адресу улица Мичурина, дом 15Б/1. Здание МАУ ДО ВДШИ будет трехэтажным, с подвалом и технической надстройкой. Общая площадь объекта составит почти 2 тысячи квадратных метров. 

На первом этаже разместятся вестибюль с зоной ожидания, гардероб, административные кабинеты, библиотека, костюмерная, кабинет керамики, помещения для детей с ограниченными возможностями и другие функциональные зоны. 

Второй этаж отведен под художественные и хореографические классы, кабинеты индивидуального обучения и компьютерных технологий в музыке. На третьем этаже будут работать кабинеты вокала, сольфеджио и театрального мастерства.

Срок выполнения работ установлен до 1 июня 2028 года. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Максимальная стоимость контракта составляет 217,1 млн рублей. 

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 3 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что почти миллиард выделяют на строительство новой школы на 500 мест в Володарске. Конкурс еще не завершен. 

Володарск Искусство Школы
