Культура и отдых

Дом творчества под Выксой не закроют из-за новой дороги

15 января 2026 11:12 Культура и отдых
Дом творчества под Выксой не закроют из-за новой дороги

В поселке Ближне-Песочное Выксунского округа Дом творчества не закроется, а сменит адрес. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Жители поселка выразили обеспокоенность из-за якобы полного закрытия учреждения культуры из-за строительства дороги. По их словам, Дом творчества — единственное место в населенном пункте, где проходят праздничные мероприятия, такие как Новый год, Масленица и День Победы. Кроме того, здесь работают детские кружки и секции.

В администрации пояснили, что речь идет не о закрытии, а о переезде учреждения в более современное помещение. Дом творчества разместится в здании Бизнес-инкубатора, где созданы более комфортные условия для занятий и проведения мероприятий.

"Сегодня в Ближне-Песоченском Доме творчества занимается 65 человек. Переезд в новое здание откроет новые возможности для творчества и культурного развития и позволит увеличить число участников кружков и объединений", — уточнили в администрации округа.

Ранее сообщалось, что более 200 гектаров земли в Нижегородской области доступны для размещения глэмпингов и зон отдыха.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных