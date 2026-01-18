Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 января 2026 17:22Нижегородская область может войти в пятерку самых туристических регионов России
17 января 2026 11:32Эксперты нижегородской ТПП получили право присваивать отелям звёзды
17 января 2026 08:36Новую школу искусств построят в Володарске
16 января 2026 11:48Беларусь вытеснила Египет из главных направлений новогоднего зарубежного отдыха нижегородцев
16 января 2026 10:44Нижегородцы не торопятся раскупать билеты на концерт SHAMANа
16 января 2026 10:25Новый год в трезвом селе: Wink представляет итоги праздничных просмотров
15 января 2026 13:18Культурный центр хотят открыть в ротондах на Нижневолжской набережной
15 января 2026 11:12Дом творчества под Выксой не закроют из-за новой дороги
15 января 2026 09:27Более 200 га земли выделили под глэмпинги в Нижегородской области
14 января 2026 14:53Нижегородский аквапарк "Океанис" изменил тарифы после новогодних праздников
Культура и отдых

Нижегородская область может войти в пятерку самых туристических регионов России

18 января 2026 17:22 Культура и отдых
Нижегородская область может войти в пятерку самых туристических регионов России

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область может войти в пятерку самых востребованных туристических направлений страны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с ТАСС.

По его словам, традиционно лидерами внутреннего туризма остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Он отметил, что Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы изменить расстановку в списке самых популярных регионов России для путешествий.

"Регион закрепил за собой статус одного из самых перспективных направлений для путешествий по России. Уже два года подряд область стабильно входит в десятку лидеров по внутреннему турпотоку", — сказал Тарбаев.

Он добавил, что область завершила 2025 год с рекордным показателем турпотока - количество туристов превысило 5 миллионов человек. Такого результата, по мнению депутата, удалось достичь благодаря масштабной и системной работе. В частности, в регионе было отреставрировано свыше 400 объектов, представляющих туристическую ценность. Также была модернизирована канатная дорога через Волгу, начато строительство крупнейшего акватермального комплекса в Европе, а для сопровождения инвестпроектов в сфере туризма создан центр аналитики и поддержки в формате "единого окна".

"И это только начало. Внутренний туризм в России стремительно развивается, и конкуренция в этой сфере будет усиливаться буквально на наших глазах", — подчеркнул Тарбаев.

Ранее сообщалось, что более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники. Также стало известно, что десять населённых пунктов региона, в том числе, и столица Приволжья, вошли в состав "Золотого кольца"

Добавим, что до 2029 года в регионе планируют построить 16 новых гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 09:27Более 200 га земли выделили под глэмпинги в Нижегородской области
31 декабря 2025 18:47Новогодние елки в Семёнове и Чкаловске стали частью проекта по внедрению туркода
22 декабря 2025 18:32Более 335 млн рублей направили на развитие туризма в Нижегородской области за год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных