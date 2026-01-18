Нижегородская область может войти в пятерку самых туристических регионов России Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область может войти в пятерку самых востребованных туристических направлений страны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с ТАСС.

По его словам, традиционно лидерами внутреннего туризма остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Он отметил, что Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы изменить расстановку в списке самых популярных регионов России для путешествий.

"Регион закрепил за собой статус одного из самых перспективных направлений для путешествий по России. Уже два года подряд область стабильно входит в десятку лидеров по внутреннему турпотоку", — сказал Тарбаев.

Он добавил, что область завершила 2025 год с рекордным показателем турпотока - количество туристов превысило 5 миллионов человек. Такого результата, по мнению депутата, удалось достичь благодаря масштабной и системной работе. В частности, в регионе было отреставрировано свыше 400 объектов, представляющих туристическую ценность. Также была модернизирована канатная дорога через Волгу, начато строительство крупнейшего акватермального комплекса в Европе, а для сопровождения инвестпроектов в сфере туризма создан центр аналитики и поддержки в формате "единого окна".

"И это только начало. Внутренний туризм в России стремительно развивается, и конкуренция в этой сфере будет усиливаться буквально на наших глазах", — подчеркнул Тарбаев.

Ранее сообщалось, что более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники. Также стало известно, что десять населённых пунктов региона, в том числе, и столица Приволжья, вошли в состав "Золотого кольца".

Добавим, что до 2029 года в регионе планируют построить 16 новых гостиниц в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".