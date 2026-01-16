Нижегородцы не торопятся раскупать билеты на концерт SHAMANа Культура и отдых

Фото: телеграм-канал артиста

Интерес к предстоящему концерту (6+) популярного исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) в Нижнем Новгороде оказался ниже ожидаемого.

Выступление артиста в рамках тура "Ты моя" запланировано на 26 марта. Напомним, ранее исполнитель перенес нижегородский концерт на один день по неизвестным причинам.

Стоимость билетов варьируется от 4 до 12 тысяч рублей. По информации сервиса билетного сервиса, на текущий момент в продаже остаются 354 билета.

Из них 93 места — в партере, где установлены самые высокие цены. В амфитеатре свободны 252 места, стоимость которых составляет от 4,5 до 8 тысяч рублей. На боковых балконах можно найти лишь 9 билетов по цене от 5,5 до 7 тысяч рублей. Центральный же балкон полностью распродан.

Продажа билетов стартовала ещё весной. Тогда минимальная цена составляла 2,5 тысячи рублей. Несмотря на то, что к середине января занято более половины мест, свободных билетов в этом году заметно больше по сравнению с прошлым.

