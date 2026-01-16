Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 января 2026 10:44Нижегородцы не торопятся раскупать билеты на концерт SHAMANа
16 января 2026 10:25Новый год в трезвом селе: Wink представляет итоги праздничных просмотров
15 января 2026 13:18Культурный центр хотят открыть в ротондах на Нижневолжской набережной
15 января 2026 11:12Дом творчества под Выксой не закроют из-за новой дороги
15 января 2026 09:27Более 200 га земли выделили под глэмпинги в Нижегородской области
14 января 2026 14:53Нижегородский аквапарк "Океанис" изменил тарифы после новогодних праздников
14 января 2026 12:47Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники
14 января 2026 11:24Нижегородский планетарий закрыт для посетителей до 16 января
14 января 2026 10:54Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
13 января 2026 14:22ВТБ: в новогодние праздники молодежь удвоила траты по Пушкинской карте
Культура и отдых

Нижегородцы не торопятся раскупать билеты на концерт SHAMANа

16 января 2026 10:44 Культура и отдых
Нижегородцы не торопятся раскупать билеты на концерт SHAMANа

Фото: телеграм-канал артиста

Интерес к предстоящему концерту (6+) популярного исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) в Нижнем Новгороде оказался ниже ожидаемого.

Выступление артиста в рамках тура "Ты моя" запланировано на 26 марта. Напомним, ранее исполнитель перенес нижегородский концерт на один день по неизвестным причинам.

Стоимость билетов варьируется от 4 до 12 тысяч рублей. По информации сервиса билетного сервиса, на текущий момент в продаже остаются 354 билета.

Из них 93 места — в партере, где установлены самые высокие цены. В амфитеатре свободны 252 места, стоимость которых составляет от 4,5 до 8 тысяч рублей. На боковых балконах можно найти лишь 9 билетов по цене от 5,5 до 7 тысяч рублей. Центральный же балкон полностью распродан.

Продажа билетов стартовала ещё весной. Тогда минимальная цена составляла 2,5 тысячи рублей. Несмотря на то, что к середине января занято более половины мест, свободных билетов в этом году заметно больше по сравнению с прошлым.

Ранее сообщалось, что Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Александром Вайнбергом. Они выпустили песню ко Дню народного единства. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Концерты Музыка
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 12:47Более 207 тысяч туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники
14 января 2026 10:54Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
28 октября 2025 19:00Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 18:45Марк Эйдельштейн готовится к экзаменам на нижегородской Покровке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных