Эксперты нижегородской ТПП получили право присваивать отелям звёзды

Фото:
Специалисты автономной некоммерческой организации "Эксперт-НН", действующей при Торгово-промышленной палате Нижегородской области, получили право проводить классификацию средств размещения по всей звездной шкале — от одной до пяти звёзд.
Как рассказали в ТПП, эксперты успешно прошли аттестацию в Федеральной службе по аккредитации. В федеральный реестр экспертов в сфере классификации туристической отрасли включены Наталья Баринова и Инна Шарова.
В сообщении отмечается, что формат аттестации является достаточно сложным, и нижегородские специалисты стали одними из первых в стране, кто получил официальные полномочия оценивать гостиницы по всем категориям.
Прохождение классификации позволяет средствам размещения повысить уровень доверия со стороны клиентов, участвовать в государственных закупках и туристических программах, а также точнее определять своё позиционирование на рынке и в Едином реестре туристических объектов.
Присвоенная категория действует в течение трех лет.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появятся 16 новых гостиниц за 50 млрд рублей.
Также выяснилось, что под глэмпинги в регионе выделили более 200 га земли.
