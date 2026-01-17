Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Культура и отдых

Эксперты нижегородской ТПП получили право присваивать отелям звёзды

17 января 2026 11:32 Культура и отдых
Эксперты нижегородской ТПП получили право присваивать отелям звёзды

Фото: Полина Зубова

Специалисты автономной некоммерческой организации "Эксперт-НН", действующей при Торгово-промышленной палате Нижегородской области, получили право проводить классификацию средств размещения по всей звездной шкале — от одной до пяти звёзд.

Как рассказали в ТПП, эксперты успешно прошли аттестацию в Федеральной службе по аккредитации. В федеральный реестр экспертов в сфере классификации туристической отрасли включены Наталья Баринова и Инна Шарова.

В сообщении отмечается, что формат аттестации является достаточно сложным, и нижегородские специалисты стали одними из первых в стране, кто получил официальные полномочия оценивать гостиницы по всем категориям.

Прохождение классификации позволяет средствам размещения повысить уровень доверия со стороны клиентов, участвовать в государственных закупках и туристических программах, а также точнее определять своё позиционирование на рынке и в Едином реестре туристических объектов.

Присвоенная категория действует в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появятся 16 новых гостиниц за 50 млрд рублей. 

Также выяснилось, что под глэмпинги в регионе выделили более 200 га земли. 

