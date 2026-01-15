Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Культура и отдых

Культурный центр хотят открыть в ротондах на Нижневолжской набережной

15 января 2026 13:18 Культура и отдых
Культурный центр хотят открыть в ротондах на Нижневолжской набережной

В Нижнем Новгороде стартовали общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки для территории, расположенной на Нижневолжской набережной.

С инициативой выступило муниципальное автономное учреждение "Управление по туризму города Нижнего Новгорода". Организация предлагает провести реконструкцию существующего здания ротонды, преобразовав его в культурно-досуговый центр.

Для реализации проекта необходимо изменить текущую градостроительную зону — с территории набережных (ТР-3н) на зону многофункциональной общественной застройки, входящую в состав центрального исторического района. Также предполагается включение участка в зоны охраны объектов культурного наследия и достопримечательных мест.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки Нижегородской области уже поддержала инициативу в сентябре 2025 года.

Обсуждение проекта продлится до 21 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года культурный центр планируют создать на Большой Покровской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных