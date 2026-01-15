Культурный центр хотят открыть в ротондах на Нижневолжской набережной Культура и отдых

В Нижнем Новгороде стартовали общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки для территории, расположенной на Нижневолжской набережной.

С инициативой выступило муниципальное автономное учреждение "Управление по туризму города Нижнего Новгорода". Организация предлагает провести реконструкцию существующего здания ротонды, преобразовав его в культурно-досуговый центр.

Для реализации проекта необходимо изменить текущую градостроительную зону — с территории набережных (ТР-3н) на зону многофункциональной общественной застройки, входящую в состав центрального исторического района. Также предполагается включение участка в зоны охраны объектов культурного наследия и достопримечательных мест.

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки Нижегородской области уже поддержала инициативу в сентябре 2025 года.

Обсуждение проекта продлится до 21 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года культурный центр планируют создать на Большой Покровской.