лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
17 августа 2020 14:11  [46] Нижегородское МП оштрафовали из-за смерти электромонтера в роковом ДТП на пр.Гагарина
17 августа 2020 10:12  [153] Осужденный подозревается в попытке убийства сотрудника колонии на Бору
17 августа 2020 09:55  [218] Фура столкнулась с рейсовым автобусом около Дзержинска
17 августа 2020 09:15  [145] Житель Тоншаевского района пойдет под суд за нападение на полицейского
16 августа 2020 12:52  [238] Пытавшийся зарезать женщину бензопилой 59-летний мужчина задержан нижегородскими правоохранителями
15 августа 2020 15:13  [1032] Машину нижегородских воздухоплавателей расстреляли на Борском кольце из-за дорожного конфликта
15 августа 2020 13:15  [400] Инженера нижегородского фитнес-клуба будут судить из-за отравления хлором в бассейне восьми человек
14 августа 2020 14:50  [397] Пассажир автобуса №71 повредил голову, упав во время движения транспорта в Нижнем Новгороде
14 августа 2020 12:19  [274] "Регионпром" оштрафовали из-за свалки химотходов у озера на Бору
14 августа 2020 11:13  [321] Житель Чкаловского района грабил магазины в медицинской маске
Происшествия

Нижегородское МП оштрафовали из-за смерти электромонтера в роковом ДТП на пр.Гагарина

17 августа 2020 14:11  [46] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородское МП "Инженерные сети" оштрафовали из-за смерти электромонтера. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области 17 августа 2020 года.

Напомним, в апреле этого года в результате ДТП в районе завода НИТЕЛ на пр.Гагарина погиб 58-летний электромонтер, производивший замену ламп освещения (произошел обрыв провода наружного освещения).

Обстоятельства аварии таковы, что 38-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в автомобиль ГАЗ, который стоял на проезжей части для производства работ по ремонту уличного освещения. В момент столкновения электромонтер находился в люльке автогидроподъемника ГАЗ на высоте около 9 м. Он выпал из люльки, упал на проезжую часть и погиб.

В ходе расследования несчастного случая судебно-медицинской экспертизой было выявлено, что у погибшего в анализах обнаружен этиловый спирт. Работодатель не отстранил от работы электромонтера, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения. 

По результатам расследования МП "Инженерные сети" оштрафовано на 160 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph