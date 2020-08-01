Нижегородское МП оштрафовали из-за смерти электромонтера в роковом ДТП на пр.Гагарина Происшествия

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Нижегородское МП "Инженерные сети" оштрафовали из-за смерти электромонтера. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Нижегородской области 17 августа 2020 года.

Напомним, в апреле этого года в результате ДТП в районе завода НИТЕЛ на пр.Гагарина погиб 58-летний электромонтер, производивший замену ламп освещения (произошел обрыв провода наружного освещения).

Обстоятельства аварии таковы, что 38-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в автомобиль ГАЗ, который стоял на проезжей части для производства работ по ремонту уличного освещения. В момент столкновения электромонтер находился в люльке автогидроподъемника ГАЗ на высоте около 9 м. Он выпал из люльки, упал на проезжую часть и погиб.

В ходе расследования несчастного случая судебно-медицинской экспертизой было выявлено, что у погибшего в анализах обнаружен этиловый спирт. Работодатель не отстранил от работы электромонтера, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам расследования МП "Инженерные сети" оштрафовано на 160 тысяч рублей.