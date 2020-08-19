Все нижегородские студенты получат 50% скидку на проезд Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Все студенты Нижегородской области с нового учебного года могут воспользоваться правом получить 50% скидку на проезд в городских и пригородных маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для того, что бы оплачивать половину стоимости проезда необходимо оформить единые электронные проездные и льготный электронный кошелек. Это новшество будет действовать вместо бумажных проездных и для всех нижегородских студентов. Ранее электронные студенческие проездные действовали только на городских маршрутах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова. Сейчас в электронном виде получить 50-процентную скидку могут все студенты региона.

"Полный перевод учащихся на оплату проезда по транспортным картам позволил ввести гибкие виды льготных тарифов. Это расширило возможности для социальной поддержки льготных категорий граждан, в том числе и студентов накануне нового учебного года", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вместо бумажных проездных билетов, привязанных к конкретному перевозчику или пригородному маршруту, всем студентам предлагается универсальная персональная транспортная карта. На нее можно записать любой из льготных студенческих тарифов, которые действуют в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро на территории всего региона.

Чтобы воспользоваться электронным кошельком студента или любым из предложенных электронных проездных, студентам нужно оформить персональную транспортную карту. Удобнее всего оформить проездной можно подав заявку подать заявку на сайте оператора автоматизированной системы оплаты проезда — компании "Ситикард". Оформить заявление можно также в МФЦ.