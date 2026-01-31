Глава Борского округа высказался о ситуации с водоснабжением Общество

Глава Борского округа Алексей Боровской в своем телеграм-канале сообщил о причинах перебоев с подачей холодной воды в городе Бор Нижегородской области.

Ранее жители города сообщали в социальных сетях об отсутствии или слабом напоре холодной воды в своих домах.

Как пояснил Боровской, 29 января была выявлена аварийная ситуация: произошла утечка воды на участке трубы на входе в водозаборный комплекс Ивановского кордона. Во время ремонтных работ временно приостановили подачу воды, что привело к кратковременному понижению давления в трубопроводах. Особенно сильно это отразилось на жителях верхних этажей многоквартирных домов на Бору.

Сейчас, по словам главы округа, нормальный запас воды в резервуаре восстановлен, и водоснабжение полностью нормализовано.

Кроме того, Боровской сообщил, что в ближайшие 7–10 дней планируется замена аварийного участка трубы. Население будет заранее предупреждено о начале ремонтных работ.

"Ситуация находится под моим постоянным контролем, и мы продолжим поэтапную работу по замене и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения", — подчеркнул глава округа.

Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальные службы устранили последствия коммунальной аварии в Новопокровском.