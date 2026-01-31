Магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде с 3 февраля

Фото:
Начиная с понедельника, 3 февраля, в Нижнем Новгороде ожидается сильная магнитная буря. Такие данные опубликованы на портале my-calend.ru.
По прогнозам специалистов, уже вечером 3 февраля геомагнитная активность достигнет уровня 4 балла. Геомагнитные колебания сохранятся и в последующие дни — 4 и 5 февраля.
Лишь к пятнице, 6 февраля, магнитные бури начнут постепенно ослабевать.
Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря в Нижнем Новгороде может сохраняться вплоть до 31 января.
Кроме того, нижегородцам с гипертонией дали рекомендации, как избежать ухудшения самочувствия в сильные морозы.
