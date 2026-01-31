В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде с 3 февраля

31 января 2026 17:04 Общество
Магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде с 3 февраля

Фото: сгенерировано нейросетью

Начиная с понедельника, 3 февраля, в Нижнем Новгороде ожидается сильная магнитная буря. Такие данные опубликованы на портале my-calend.ru.

По прогнозам специалистов, уже вечером 3 февраля геомагнитная активность достигнет уровня 4 балла. Геомагнитные колебания сохранятся и в последующие дни — 4 и 5 февраля.

Лишь к пятнице, 6 февраля, магнитные бури начнут постепенно ослабевать.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря в Нижнем Новгороде может сохраняться вплоть до 31 января.

Кроме того, нижегородцам с гипертонией дали рекомендации, как избежать ухудшения самочувствия в сильные морозы.

