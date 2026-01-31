Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Минин и Пожарский стали символом Года единства народов России

31 января 2026 15:51 Общество
Минин и Пожарский стали символом Года единства народов России

Фото: Александр Воложанин

Символом Года единства народов России официально стали герои ополчения из Нижнего Новгорода — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

"Выбор цветов — черный, синий и красный — подчеркивает солидность и узнаваемость бренда. Горд, что именно Нижний Новгород, колыбель народного ополчения, вновь задает тон всей стране", — подчеркнул Люлин.

Он выразил благодарность соратникам и единомышленникам за доверие и совместную работу, направленную на благо России.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин высказался о необходимости продвижения межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества" (0+) на федеральный уровень.

Теги:
День народного единства Евгений Люлин
Главная  |  Архив  |  2025
