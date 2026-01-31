Минин и Пожарский стали символом Года единства народов России

Фото:
Символом Года единства народов России официально стали герои ополчения из Нижнего Новгорода — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.
"Выбор цветов — черный, синий и красный — подчеркивает солидность и узнаваемость бренда. Горд, что именно Нижний Новгород, колыбель народного ополчения, вновь задает тон всей стране", — подчеркнул Люлин.
Он выразил благодарность соратникам и единомышленникам за доверие и совместную работу, направленную на благо России.
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин высказался о необходимости продвижения межрегиональной культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества" (0+) на федеральный уровень.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+