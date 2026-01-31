Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 января 2026 16:29УФАС проверит законность рекламы на дорожных знаках в Нижнем Новгороде
31 января 2026 15:51Минин и Пожарский стали символом Года единства народов России
31 января 2026 15:18Нижегородский минздрав опроверг закрытие детской больницы в Дзержинске
31 января 2026 14:46Одинокую лошадь заметили в поле около Новопокровского
31 января 2026 13:25Владимир Гройсман: "Решить проблему с бездомными животными возможно"
31 января 2026 11:27Движение по Мызинскому путепроводу ограничат до конца лета
31 января 2026 10:24Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской
31 января 2026 09:54Уроженец Лысковского округа Алексей Суров погиб на СВО
31 января 2026 09:25Число уборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода удвоили
31 января 2026 07:02Еще 30 видов животных включили в Красную книгу Нижегородской области
Общество

УФАС проверит законность рекламы на дорожных знаках в Нижнем Новгороде

31 января 2026 16:29 Общество
УФАС проверит законность рекламы на дорожных знаках в Нижнем Новгороде

Управлением ФАС по Нижегородской области возбуждено дело по поводу размещения рекламы на дорожных знаках. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Жалоба поступила от потребителя, обеспокоенного правомерностью размещения рекламных конструкций на знаках дорожного движения и их опорах. В обращении указаны адреса, где размещены такие знаки, а также названия организаций, указанных на табличках.

Установлено, что распространителем рекламы является компания ООО "РусЗнак НН". В администрации Нижнего Новгорода пояснили, что между департаментом градостроительного развития и этой компанией был заключен контракт на создание системы навигации для участников дорожного движения. Компания должна была установить знаки индивидуальной проектной разработки с указанием маршрутов.

Однако на местах, указанных в договоре, были согласованы только эскизы знаков без информации на жёлтых подвесах внизу.

УФАС полагает, что действия ООО "РусЗнак НН" содержат признаки нарушения закона "О рекламе". Дело будет рассмотрено 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Нижегородское УФАС привлекло к ответственности Альфа-Банк за нарушение законодательства в сфере рекламы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы Реклама УФАС
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 14:58Нижегородское УФАС требует расторгнуть аренду новых "Пятерочек" в Кстове
22 декабря 2025 14:57Нижегородское УФАС оштрафовало Сбер на 800 000 рублей за рекламу
16 декабря 2025 14:46Оператор нижегородского аэропорта получил предупреждение от ФАС
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных