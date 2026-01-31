УФАС проверит законность рекламы на дорожных знаках в Нижнем Новгороде Общество

Управлением ФАС по Нижегородской области возбуждено дело по поводу размещения рекламы на дорожных знаках. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Жалоба поступила от потребителя, обеспокоенного правомерностью размещения рекламных конструкций на знаках дорожного движения и их опорах. В обращении указаны адреса, где размещены такие знаки, а также названия организаций, указанных на табличках.

Установлено, что распространителем рекламы является компания ООО "РусЗнак НН". В администрации Нижнего Новгорода пояснили, что между департаментом градостроительного развития и этой компанией был заключен контракт на создание системы навигации для участников дорожного движения. Компания должна была установить знаки индивидуальной проектной разработки с указанием маршрутов.

Однако на местах, указанных в договоре, были согласованы только эскизы знаков без информации на жёлтых подвесах внизу.

УФАС полагает, что действия ООО "РусЗнак НН" содержат признаки нарушения закона "О рекламе". Дело будет рассмотрено 17 февраля.

