ЕРКЦ напоминает о необходимости передать показания счетчиков до 25 числа Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует передавать показания счетчиков горячей воды до 25 числа включительно. Об этом напомнили в пресс-службе компании.

Передать показания можно на сайте ЕРКЦ www.erkc-dzr.ru в Личном кабинете (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login ) в разделе "Передать показания", в данном случае регистрация на сайте обязательна, а также через сервис "Передать показания" (https://www.erkc-dzr.ru/online-services/transmission/), регистрация не требуется.

Кроме этого, передать показания по квитанциям ЕРКЦ до 25 числа включительно можно:

- при помощи смс-сообщения на номер: +7 (963) 000 84 17;

- по телефону: +7 905 192-17-09 (работает на прием звонков только с 23 по 25 число);

- по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный), ежедневно с 08-00 до 20-00.

Своевременная передача показаний приборов учета позволяет учитывать переданные данные при формировании квитанции за текущий месяц. ЕРКЦ просит граждан передавать показания до 25 числа включительно, в противном случае начисления будут производиться по среднему потреблению в соответствии с законодательством.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.