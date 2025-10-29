Артем Кавинов: "За всеми цифрами отчета стоят реальные изменения" Общество

«Рабочая встреча президента страны Владимира Путина с губернатором Глебом Никитиным — это всегда больше, чем просто отчет региона. Это разговор о том, как решения на федеральном уровне и работа региональной команды отражаются на жизни людей», - заявил депутат Госдумы РФ Артем Кавинов, комментируя итоги встречи главы государства с губернатором Нижегородской области.

«Если внимательно посмотреть на итоги, которые прозвучали на встрече, можно увидеть несколько важных тенденций развития Нижегородской области. Прежде всего — устойчивость экономики. Даже в непростых условиях 2025 года регион смог сохранить рост валового регионального продукта — около 1,1 процента.

Важный акцент — развитие социальной инфраструктуры. Только за прошлый год в регионе отремонтировано более 300 медицинских учреждений, продолжается строительство детских садов, капитально обновляются школы и колледжи. Для жителей это не абстрактные показатели — это новые кабинеты врачей, современные классы для детей, медицинская помощь рядом с домом. Отдельно на встрече обсуждалось развитие туризма. Туристический поток в регион вырос до пяти миллионов человек. Для экономики это дополнительные доходы малого и среднего бизнеса — гостиниц, кафе, экскурсионных проектов, а значит новые рабочие места и развитие исторических территорий», - сказал Артем Кавинов.

Депутат Госдумы добавил, что президент также отметил работу региона по поддержке участников СВО и их семей, проекты, направленные на сохранение исторической памяти.

«Конечно, остаются и задачи — например, повышение безопасности на дорогах. Но в целом оценка работы региона прозвучала позитивно: многие инициативы, о которых губернатор рассказывал раньше, уже реализуются и дают конкретный результат. И самое главное — за всеми цифрами стоят реальные изменения, которые жители региона видят в повседневной жизни: обновленные школы и больницы, новые рабочие места, развитие городов и сельских территорий. Именно это и есть главный показатель того, что регион движется вперед», - подчеркнул Артем Кавинов.