Участники фестиваля стрит-арта "Место" приступили к созданию работ в Нижнем Новгороде

Фото:
Фестиваль уличного искусства "Место" официально стартовал в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в ходе фестиваля, который продлится до 23 августа, участники планируют создать порядка 30 стрит-арт объектов.
Для участия в фестивале приедут уличные художники из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск.
Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович напомнил, что фестиваль проводится в городе в четвертый раз.
"В следующем году мы ожидаем еще более масштабного наполнения фестиваля "Место", поскольку он войдет в событийную программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", – добавил он.
Ранее организаторы говорили, что в 2020 году все участники фестиваля будут работать в разных техниках и стилях. Единой темы у фестиваля нет, идеи рождались у каждого художника.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+