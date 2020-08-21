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Культура и отдых

Участники фестиваля стрит-арта "Место" приступили к созданию работ в Нижнем Новгороде

21 августа 2020 15:09  [247] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Фестиваль уличного искусства "Место" официально стартовал в Нижнем Новгороде 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, что в ходе фестиваля, который продлится до 23 августа, участники планируют создать порядка 30 стрит-арт объектов.

Для участия в фестивале приедут уличные художники из 17 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович напомнил, что фестиваль проводится в городе в четвертый раз.

"В следующем году мы ожидаем еще более масштабного наполнения фестиваля "Место", поскольку он войдет в событийную программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", – добавил он.

Ранее организаторы говорили, что в 2020 году все участники фестиваля будут работать в разных техниках и стилях. Единой темы у фестиваля нет, идеи рождались у каждого художника.

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