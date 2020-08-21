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Общество

Дмитрий Мацкевич уходит из ГИБДД Нижегородской области

21 августа 2020 15:38  [3213] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Подполковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич уходит из Госавтоинспекции. Об этом он сообщил журналистам 21 августа 2020 года.

"Коллеги! Друзья! Сегодня мой последний день службы в полиции. Меняю службу на работу в гражданской организации. Спасибо всем вам за помощь в нашем нелегком деле - пропаганде безопасности дорожного движения. Пусть это звучит пафосно, но я действительно думаю, что мы вместе спасли не одну жизнь", - рассказал он.

"На протяжении всей службы я старался быть доступным в любое время дня и ночи, в рабочие и выходные дни. Не всё получалось, но мы вместе провели много интересных мероприятий и проектов. Было здорово! Со многими из вас мы знакомы долгие годы, успели подружиться – поэтому не прощаюсь. Телефон не меняю. На новой работе тоже буду заниматься безопасностью движения, но немного в другом направлении. Надеюсь на встречу. Желаю всем удачи!! Берегите себя!" – добавил Дмитрий Мацкевич.

Редакция "НИА Нижний Новгород" выражает признательность и уважение Дмитрию Мацкевичу, и желает успехов на новом рабочем месте.

Напомним, в августе 2018 года начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин также покинул свой пост. Теперь он работает в аппарате уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

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