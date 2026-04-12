Нижегородцы начали попадать в больницы из-за переедания яиц на Пасху

В Нижнем Новгороде зафиксированы первые случаи обращений к врачам после переедания вареных яиц на Пасху. Об этом сообщил медицинский эксперт и главред ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
После завершения Великого поста некоторые жители резко возвращаются к привычному рациону и злоупотребляют праздничными продуктами. В результате чего обращаются в хирургические стационары с жалобами на тяжесть, боли в животе и проблемы с пищеварением.
Медики отмечают, что большое количество белка может вызывать серьезную нагрузку на ЖКТ. В отдельных случаях это приводит к приступам панкреатита или холецистита. Особенно рискуют люди с заболеваниями желчного пузыря — у них возможны осложнения вплоть до госпитализации в реанимацию.
Врачи рекомендуют соблюдать умеренность в еде после поста и постепенно возвращаться к привычному рациону.
Если переедание уже произошло, специалисты советуют:
При появлении сильной боли или ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью.
Ранее эксперты рассказали, как выйти из Великого поста без вреда для здоровья и души.
