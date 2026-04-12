В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2026 13:45
Потепление до +15 градусов придет в Нижний Новгород
12 апреля 2026 13:12
Нижегородцы начали попадать в больницы из-за переедания яиц на Пасху
12 апреля 2026 12:55
Нижегородцев предостерегли от политических шествий под видом крестных ходов
12 апреля 2026 12:24
Грибы начнут появляться в лесах Нижегородской области уже в апреле
12 апреля 2026 11:46
Эксклюзив
Они топтали пески Байконура: откровения нижегородских ветеранов космодрома
12 апреля 2026 10:57
Электробусы в Нижнем Новгороде начнут ходить чаще и дольше
12 апреля 2026 10:18
Никитин: "Гагаринское "Поехали" — символ смелости и безграничных возможностей"
12 апреля 2026 09:46
Нижегородцы могут сесть в поезд до Москвы без паспорта
12 апреля 2026 09:31
Нижегородская телебашня покажет световое шоу ко Дню космонавтики
12 апреля 2026 09:12
Глеб Никитин обратился к нижегородцам в Пасху
Общество

Нижегородцы начали попадать в больницы из-за переедания яиц на Пасху

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде зафиксированы первые случаи обращений к врачам после переедания вареных яиц на Пасху. Об этом сообщил медицинский эксперт и главред ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

После завершения Великого поста некоторые жители резко возвращаются к привычному рациону и злоупотребляют праздничными продуктами. В результате чего обращаются в хирургические стационары с жалобами на тяжесть, боли в животе и проблемы с пищеварением.

Медики отмечают, что большое количество белка может вызывать серьезную нагрузку на ЖКТ. В отдельных случаях это приводит к приступам панкреатита или холецистита. Особенно рискуют люди с заболеваниями желчного пузыря — у них возможны осложнения вплоть до госпитализации в реанимацию.

Врачи рекомендуют соблюдать умеренность в еде после поста и постепенно возвращаться к привычному рациону.

Если переедание уже произошло, специалисты советуют:

  • пить больше негазированной воды;
  • временно отказаться от тяжелой пищи;
  • отдавать предпочтение легким блюдам — кашам, супам, овощам;
  • при необходимости использовать ферментные препараты и сорбенты.

При появлении сильной боли или ухудшении самочувствия необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее эксперты рассказали, как выйти из Великого поста без вреда для здоровья и души.

Новости по теме
12 апреля 2026 12:55
Нижегородцев предостерегли от политических шествий под видом крестных ходов
09 апреля 2026 16:19
Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода 11-12 апреля
07 апреля 2026 13:45
Врач Шабалина рассказала, как безопасно красить яйца на Пасху
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
