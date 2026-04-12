Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2026 10:57
Электробусы в Нижнем Новгороде начнут ходить чаще и дольше
12 апреля 2026 10:18
Никитин: "Гагаринское "Поехали" — символ смелости и безграничных возможностей"
12 апреля 2026 09:46
Нижегородцы могут сесть в поезд до Москвы без паспорта
12 апреля 2026 09:31
Нижегородская телебашня покажет световое шоу ко Дню космонавтики
12 апреля 2026 09:12
Глеб Никитин обратился к нижегородцам в Пасху
12 апреля 2026 09:04
Метеочувствительным приготовится: Нижний Новгород снова накроют магнитные бури
11 апреля 2026 16:42
Нижегородцам сообщили адреса бесплатной вакцинации питомцев от бешенства
11 апреля 2026 15:52
Нижегородцы смогут оценить соцучреждения через портал "Госуслуги"  
11 апреля 2026 15:18
Спрос на поваров и мастеров рукоделия вырос перед Пасхой в Нижегородской области
11 апреля 2026 12:57
Продлевать работу автобусов на Пасху в Нижнем Новгороде не будут
Никитин: "Гагаринское "Поехали" — символ смелости и безграничных возможностей"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем космонавтики, напомнив о значении первого полета человека в космос и вкладе нижегородцев в развитие отрасли.

В своем обращении глава региона отметил, что 12 апреля стало датой, изменившей мировую историю. Полет Юрия Гагарина на корабле "Восток" ознаменовал начало новой эпохи освоения космоса и продемонстрировал возможности отечественной науки и инженерной мысли.

"Для Советского Союза полет Гагарина стал не просто технологическим достижением. Он доказал: наша наука, инженерная мысль и воля способны решать задачи, которые неподвластны другим мировым державам", - сказал губернатор Нижегородской области. 

Он также напомнил о роли региона в космической отрасли: горьковчане участвовали в строительстве и эксплуатации космодрома "Байконур", а в самом Горьком одним из первых в стране открылся планетарий.

"Весомый вклад в развитие космической отрасли внесли нижегородские ученые и инженеры. Они разрабатывают комплектующие для скафандров и ракет, исследуют космические явления", - добавил Никитин. 

В заключение губернатор сказал, что знаменитое гагаринское "Поехали" по сей день для всего прогрессивного человечества остается символом смелости, безграничных возможностей и готовности к новым открытиям. 

"С праздником!" - добавил Никитин. 

Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня покажет световое шоу ко Дню космонавтики. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
11 апреля 2026 08:03
О полете в космос мечтают 40% жителей Нижнего Новгорода
10 апреля 2026 18:01
Эксклюзив
Отец Илона Маска призвал сосредоточиться на Луне вместо Марса
10 апреля 2026 15:15
Нижегородец сочинил песню о побеге с Земли
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
