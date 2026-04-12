Никитин: "Гагаринское "Поехали" — символ смелости и безграничных возможностей" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем космонавтики, напомнив о значении первого полета человека в космос и вкладе нижегородцев в развитие отрасли.

В своем обращении глава региона отметил, что 12 апреля стало датой, изменившей мировую историю. Полет Юрия Гагарина на корабле "Восток" ознаменовал начало новой эпохи освоения космоса и продемонстрировал возможности отечественной науки и инженерной мысли.

"Для Советского Союза полет Гагарина стал не просто технологическим достижением. Он доказал: наша наука, инженерная мысль и воля способны решать задачи, которые неподвластны другим мировым державам", - сказал губернатор Нижегородской области.

Он также напомнил о роли региона в космической отрасли: горьковчане участвовали в строительстве и эксплуатации космодрома "Байконур", а в самом Горьком одним из первых в стране открылся планетарий.

"Весомый вклад в развитие космической отрасли внесли нижегородские ученые и инженеры. Они разрабатывают комплектующие для скафандров и ракет, исследуют космические явления", - добавил Никитин.

В заключение губернатор сказал, что знаменитое гагаринское "Поехали" по сей день для всего прогрессивного человечества остается символом смелости, безграничных возможностей и готовности к новым открытиям.

"С праздником!" - добавил Никитин.

