Потепление до +15 градусов придет в Нижний Новгород Общество

Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 13 апреля, будет пасмурно, воздух прогреется до +9 градусов. К вечеру прогнозируется дождь.

Во вторник, 14 апреля, сохранится облачная и хмурая погода. Утром возможны осадки, однако днем дождя не ожидается. Температура поднимется до +13 градусов.

В среду, 15 апреля, установится более ясная погода. Днем потеплеет до +15 градусов, вечером — около +11.

В четверг, 16 апреля, синоптики прогнозируют ясное небо и до +14 градусов.

В пятницу, 17 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит до +15 градусов.

В субботу, 18 апреля, станет немного прохладнее — до +11 градусов. Днем возможен дождь, к вечеру похолодает до +9.

В воскресенье, 19 апреля, будет солнечно, однако температура останется невысокой — около +8 градусов.

Ранее нижегородцев предупредили об очередных магнитных бурях.