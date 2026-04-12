Потепление до +15 градусов придет в Нижний Новгород

Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
В понедельник, 13 апреля, будет пасмурно, воздух прогреется до +9 градусов. К вечеру прогнозируется дождь.
Во вторник, 14 апреля, сохранится облачная и хмурая погода. Утром возможны осадки, однако днем дождя не ожидается. Температура поднимется до +13 градусов.
В среду, 15 апреля, установится более ясная погода. Днем потеплеет до +15 градусов, вечером — около +11.
В четверг, 16 апреля, синоптики прогнозируют ясное небо и до +14 градусов.
В пятницу, 17 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит до +15 градусов.
В субботу, 18 апреля, станет немного прохладнее — до +11 градусов. Днем возможен дождь, к вечеру похолодает до +9.
В воскресенье, 19 апреля, будет солнечно, однако температура останется невысокой — около +8 градусов.
Ранее нижегородцев предупредили об очередных магнитных бурях.
