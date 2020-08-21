Посвященная трудовому подвигу горьковчан фотовыставка открылась в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Посвященная трудовому подвигу горьковчан фотовыставка открылась в Нижнем Новгороде. Экспозиция представлена в Нижегородском кремле с 21 августа, увидеть ее могут все желающие. Автором проекта стал депутат Госдумы Денис Москвин, сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Выставка "Горьковчане. Приближая Победу" представляет собой фотореконструкцию жизни города Горького в годы войны. На снимках с документальной точностью воссоздана история военных лет, иллюстрирующая трудовой подвиг горьковчан, их вклад в Победу.

Основой для фотосюжетов стали материалы архивов, исторических очерков и рассказов тыловиков. В качестве актеров выступили простые нижегородцы, в том числе потомки тех, кто трудился на горьковских предприятиях в годы войны.

Съемки проекта проходили в течение года в городе и области. Съемочной группе удалось отыскать локации, передающие атмосферу города Горького сороковых годов: цеха предприятий, коридоры учебных заведений, старые нижегородские дворики и знаковые городские пейзажи. С особым трепетом собирались костюмы и реквизит тех лет: что-то нашли в театрах, что-то собирали по деревням, отыскивали в старых сундуках и на чердаках. А для сюжетов про налет вражеской авиации даже были изготовлены специальные дымовые шашки. Отдельная гордость проекта – легендарные полуторка и танк Т-34-85, которые удалось привлечь для съемок.

По словам автора проекта депутата Государственной Думы Дениса Москвина, в год Памяти и Славы, в год присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" было особенно важно показать нижегородцам, как именно ковалась Великая Победа.

"Наш город не зря называют "кузницей Победы". Без остановок, круглосуточно, изо дня в день Горький производил и отправлял на фронт технику, оружие, снаряды, амуницию, провизию. Трудовой подвиг горьковчан, скрытый за цифрами статистики, состоит из сотен тысяч историй и человеческих судеб. Некоторые из них нам удалось запечатлеть на пленку, чтобы теперь их смогли увидеть нижегородцы. Мы задумали этот проект как некую связующую нить поколений. События Великой Отечественной войны все дальше от нас, но память о подвиге и героизме нашего народа должна жить всегда", - рассказал Денис Москвин.

В Нижнем Новгороде выставка будет работать до 30 августа. В сентябре-октябре фотографии смогут увидеть жители районных центров Нижегородской области. Вместе с министерством образования на материалах выставки готовятся открытые уроки патриотического воспитания для школьников.

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