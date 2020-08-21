"Единая Россия" разработает механизмы защиты прав граждан при ИЖС Политика

Развитие жилищной отрасли обсуждали на совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, представителями застройщиков и дольщиков, которое прошло на площадке партии "Единая Россия". Об этом сообщили в НРО партии.

В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль "Единой России" в проведении жилищной реформы — за три года был принят ряд федеральных законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Он сработал и во время пандемии — когда строительная отрасль, как и другие сегменты экономики, оказалась под ударом, количество проблемных объектов не увеличилось.

При этом остаются неотрегулированными ряд вопросов – в том числе, сфера индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует — согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы "Единая Россия" может создать отдельный партийный проект.

"Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии "Единая Россия". Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер", — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.

"Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом, увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.

"Нельзя допустить "гонки" за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания", — сказал председатель партии.

Жилье станет доступнее для людей при наличии дополнительных мер господдержки. Одной из них может стать льготная ипотека для жителей арктических территорий. Такая мера помогла бы во многом решить жилищный вопрос, который для жителей северных территорий является одним из ключевых. За основу может быть взят механизм, уже действующий на Дальнем Востоке, предлагают в "Единой России".

Но ту же ипотеку могут взять не все — поэтому в "Единой России" продумают меры поддержки для граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут себе его позволить. Один из предлагаемых механизмов – фонд социального арендного жилья, когда люди могут арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть порядка 714 тысяч малообеспеченных семей.

"Единая Россия" совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму – его сформулируют на основе предложений граждан.

"С повышением уровня жизни в обществе растет уровень требований, предъявляемых к жилью: большая площадь, близость к природе, удобная транспортная развязка. Многие выбирают дом взамен квартиры. И как говорится, спрос рождает предложения. Сейчас все больше появляется коттеджных поселков и деревень. Важно создавать не только качественную городскую инфраструктуру, но и условия, чтобы стимулировать строительство и приобретение собственного дома. Поэтому нужно вносить соответствующие изменения в законодательство, чтобы защитить права всех граждан и участников рынка, разработать ипотечные и кредитные программы. Мы уже имеем большой опыт с решением проблем с долевым строительством. Теперь наша задача – на всех этапах не допустить пробелы и создать правильный механизм", - сказала депутат Госдумы, председатель рабочей группы Президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" по защите прав вкладчиков и дольщиков Наталья Назарова.